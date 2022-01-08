{ 8 января 2022 }

Уэс Андерсон экранизирует несколько рассказов Роальда Даля

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

В западной прессе появились слухи, что Уэс Андерсон снова обратиться к прозе Роальда Даля и экранизирует один или несколько рассказов из сборника «Чудесная история Генри Шугара и еще шестерых человек». Самого Шугара должен сыграть Бенедикт Камбербэтч. Сборник вышел в 1977 году и отличается от более знаменитой сказочной прозы Даля более взрослым тоном и историями.

Официальных анонсов пока нет, но ожидается, что новый фильм Андерсона профинансирует Netflix. Стриминговый сервис купил права на экранизацию произведений Даля в прошлом году. Андерсон, кстати, уже экранизировал Даля — в 2009 он снял картину «Бесподобный мистер Фокс».

Сейчас же Андерсон доделывает фильм Astrroid City, съемки которого проходили в Испании.

Кроненберг Нефильтрованный


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