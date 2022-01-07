{ 7 января 2022 }

Часть империи Чингисхана, позже — Российская империя, позже Советский Союз

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

И ещё о ситуации в Казахстане и реакции на неё СМИ, бурной и предсказуемой. Самые глупые вопросы отечественных журналистов из тех, что они задают (кстати, по миротворческим операциям России в Сирии и Карабахе было то же самое): «Сколько времени это займёт?», «Сколько это будет стоить российскому бюджету?» и «Зачем оно вообще России надо?» Прямо, как под копирку спрашивали, один за другим. И тут, что ответить идиотам? Что они идиоты? Так ведь они этого всё равно не поймут именно оттого, что они идиоты. Старый добрый принцип Даннинга-Крюгера. Но для умных, однако не погружённых в проблему ситуации в Казахстане напрямую, поясним. Итак: есть три темы — время операции, стоимость операции, причины проведения операции. Рассмотрим их последовательно.

Время. Сколько надо, столько и займёт. Необходимо во-первых погасить острую фазу волнений и бунтов. Спасибо, что быстро, почти мгновенно вмешались, а не ждали, пока от Казахстана почти ничего не останется, как от Сирии. Тут чем раньше начнёшь, тем меньше успеют разрушить те, кто этим занимается. Не хватало ещё дожидаться, пока Алма-Аты превратится в Алеппо, а на улицах Нур-Султана (он же Астана, Целиноград, Акмола и Акмолинск) начнутся бои, как в Дамаске. Кроме того, ситуация в Казахстане должна быть стабилизирована, а государственность укреплена, чтобы ни о каких рецидивах происходящего в этой стране и речи быть не могло. Тогда и только тогда можно говорить о завершении миротворческой операции. Ни на день раньше. Всё прочее — чушь собачья, болтология и прямое вредительство.

Деньги. Сколько на это потребуется, столько и необходимо выделить. Скупой платит дважды. Не хватало ещё потом всё начинать сначала, пожадничав там, где этого делать ни в коем случае нельзя. Бывало уже с нами такое — последствия оказывались уж больно разорительными, в том числе для российского бюджета. И, кстати, Казахстан — страна до крайности богатая, как минимум сырьём, более чем востребованным на мировых рынках. Нефть, газ, уголь, уран и всё такое прочее… Сама страна всё и оплатит. Не всё же местные олигархи и верхушка правящих кланов должны под себя подгребать. А то, если страны не будет, так ведь и их не будет. Понимать надо. А те, кто этого понимать не готовы и не готовы делиться, в том числе с собственным населением, могут вдруг оказаться совсем у разбитого корыта, как та старуха из сказки Пушкина. Кстати, российских олигархов и российские правящие кланы на местах это тоже касается. Да ещё как!

И наконец — зачем России стабилизация Казахстана и стоит ли ею, вместе с другими странами ОДКБ заниматься. Один взгляд на карту — ответ ясен. Граница у нас с Казахстаном без малого восемь тысяч километров, причём полностью открытая. Ни пограничник Карацупа с псом Верным на ней не стоят, ни контрольно-следовой полосы нет. Одна мы страна по всему выходит. География такая. Государства разные, а страна одна. Частично — улус Джучи, частично — Чагатая. Часть империи Чингисхана, позже — Российская империя, позже Советский Союз. Их не будет — нас не будет, только чуть позже. На что, кстати, там всё и рассчитано. Те же самые механизмы развала страны, если они в Казахстане сработают, и к России применимы и будут применены. Да и люди те же будут использованы, кто из них уцелеет. Простая логика для того, чтобы не оставаться в стороне.

Евгений Сатановский


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