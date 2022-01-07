Ситуация в Казахстане, похоже, разворачивается совсем не в ту сторону, в которую должна была двинуться по мысли организаторов уличных боёв, которые синхронно развернулись в крупных городах по всей территории страны, включая бывшую столицу, Алма-Аты. Запроса поддержки ОДКБ руководством РК и немедленной реакции на него (воинские контингенты России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении примут участие в нормализации ситуации в Казахстане, причём российские десантники уже там) они явно не ждали. Какое повышение цен на газ, какие протесты мирного населения Казахстана против коррупции? Как в «арабскую весну» в Египте, Ливии и Сирии, что ли, только с большим размахом?

При этом понятно, что местные силовики с атакующими их толпами не справляются и справиться изначально не могли: не тот уровень противостояния, к которому их готовили. Помимо отлично отработанной тактики боёв в условиях городской застройки «мирно протестующие граждане» демонстрируют умение перехватывать и нейтрализовать силовиков по пути к тем объектам, которые они должны защищать, выучку, профессионализм и изрядные стратегические навыки. Откуда? Так ведь обстрелянные люди работают, прошедшие военные действия в Сирии, Ливии, Ираке и ещё Б-г знает где. Джихадисты пришли, с территории Афганистана. Причём отнюдь не талибы — на кой чёрт пуштунам сдался Казахстан?

Зато их нынешних конкурентов из числа народов Средней Азии, Казахстана и России: казахов, уйгуров, татар, узбеков, таджиков, киргизов и всех прочих жителей Большого Туркестана и его окрестностей, там море. Сто раз было сказано, что после позорного поражения американцев в Афганистане все эти люди пойдут по местам исходной дислокации, на своих исторических родинах власть брать. Ну, они и пошли. Никто, правда, не ожидал, что эти ландскнехты мирового джихада начнут с Казахстана, но если подумать, со стратегической точки зрения это для них был очень правильный выбор. У нас на носу переговоры с США и НАТО, у китайцев Олимпиада. Расчёт был на то, что никто извне не вмешается. Теперь понятно, что он не сработал. Ну, в конце концов, нашим военным не привыкать джихадистов гасить. Такой опыт накоплен, начиная с Чечни…

Говоря откровенно, оторопь брала от того, с какой скоростью всё в Казахстане разворачивалось. Взятые штурмом и горящие акиматы и отделения МВД, правительственные здания и резиденции первых лиц… Разом, по всей стране, включая самые благополучные регионы и процветающие города! Ничего себе, «мирные протесты населения против повышения цен на газ»… А с учётом того, что представляют собой озверевшие толпы, во главе которых стоят опытные убийцы-джихадисты, а также многонационального населения Казахстана, ситуация там, в случае, если всё будет пущено на произвол судьбы, окажется не лучше, чем с христианами и светским населением в Сирии и Ираке, в районах, захваченных исламистами. Не дай Б-г! Так что вся надежда, как всегда, на военных.