Как возникают и как распадаются империи?

Вот, живут себе люди. Племя, разделённое на кланы (если большое). На своей территории охотятся, возделывают поля, сады и огороды, пасут скот. С соседями торгуют, женятся, но, как водится, иногда подворовывают у них женщин и скот или какую-нибудь редкость, вроде «золотого руна». Надо же молодёжи на чём-то или на ком-то тренироваться и свою лихость вождям и соплеменникам демонстрировать. Ну, и, понятно, те в ответ тем же самым отвечают. Поскольку если оставить без ответа чужие походы на свою территорию, то скоро её у тебя не будет. И тебя не будет. А если совсем припекло — очень уж беспокойными стали границы, тогда начинается война и тут уж, кто кого. Вот, иногда в результате те, кто сильнее и воюют лучше, столько побед одерживают, что и возникает империя.

Иногда она разваливается сразу после того, как умирает верховный правитель. Его полководцы или его сыновья между собой делят общее наследство, воюют между собой за самые лакомые из спорных территорий, пытаются захватить верховную власть… Столица империи может начать переходить из рук в руки или её стирают с лица земли очередные завоеватели — как придётся. Поовинциальный город сам становится столицей, как Москва. Меняются религии и языки — то новые пришельцы переходят на язык тех, кого они завоевали, как было с болгарами, то на их языке начинает говорить покорённое население, как вышло у венгров. Кто-то в себе растворяет любых переселенцев, как китайцы. Кто-то, изменяясь в разных странах и говоря на языках их правителей, остаётся собой, как евреи. С религией ещё прихотливей.

Но не о том сейчас речь. А о том она, что всегда и везде с точки зрения современных понятий о справедливости, её во всех этих процессах отношений между людьми, нет и быть не может. Не живут люди мирно по соседству друг с другом. Никогда не жили и, судя по всему, жить не будут. Под каким угодно предлогом, но найдут повод для драки — иногда из боязни, что если первыми не начнут, нападут на них. Иногда из корыстных соображений. Или из религиозного фанатизма. Или кто-то их с насиженного места согнал и вот, покатился вал переселения народов. А что или кто в нём изначально виноват — поди, разберись. Климат поменялся, не выжить, или соседи насели — по разному бывает. А то и просто демография виновата.

Размножился народ, места мало стало, пошли в чужие края за своей долей, счастья искать. За землёй, за волей, ну и за добычей — не без этого. А кто это — греки с финикийцами, скандинавы, германцы, славяне или мадьяры, арабы, ираноязычные племена, полинезийцы, монголы, тюрки или банту — какая разница? Всегда так было и сейчас ничего не изменилось. Только нынешнее Великое переселение народов из Африки, Южной Азии, стран Ближнего и Среднего Востока и Латинской Америки идёт в Европу и США под аккомпанимент либеральных теорий и при немалой поддержке тех, кого переселенцы теснят и в будущем заменят. Очень забавно всё это наблюдать. Хотя, надо сказать, последним большим империям, одной из которых мы пока являемся, тоже несладко.

Внутренний сепаратизм и стремление провинций к полной автономии, а то и к независимости, при поддержке соседей и каких угодно внешних партнёров, которые рады-радёшеньки конкурентов ослабить, никто не отменял. И тут только вопрос, как долго страна будет разваливаться и какой ценой всё произойдёт. Малой кровью? Большой? Или такой, что от страны и следа не останется? Желающие могут вспомнить распад Советского Союза и Югославии. И если с Югославией, похоже, покончено навсегда, то с постсоветскими республиками ещё нет. Там ещё делить и делить. Границы кроить и перекраивать. И на каком уровне всё остановится, никто не знает. Пока, вроде как, передышка. Надолго ли? Б-г весть. Отчего, похоже, начальство наше так не хочет этот процесс начинать. Только тронь — долго воевать придётся…