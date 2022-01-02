Кто такие иноагенты?

Это жрецы религии заграницы. Именно жрецы, а не холодные наемные работники, тут важен момент веры и подлинного служения, а вовсе не тот скучный перевод пяти долларов на карту, на котором формально настаивает власть.

Но не любые жрецы, а только те, кто отказывают в «причастии» в рамках этого культа представителям здешней системы, анафематствуя их, и считая их язычниками и богоборцами (хотя мы-то знаем, что никакие они не язычники и не богоборцы, и даже еретики — только краешком, а на самом деле — обычные грешники).

Чтобы стать иноагентом, надо громко произносить свое исповедание: да здравствует Запад! Но вас, товарищ майор, мы туда не пустим.

Но если те же самые жрецы религии заграницы охотно «причащают» товарища майора, то они уже никакие не иноагенты, а ценные кадры, и намного более ценные, чем разные патриоты, и это даже сложно измерить, насколько они тогда желаннее и прекраснее, чем те, кто в святую заграницу не верит, не служит ей, и не может открыть туда двери.

Об этой, второй части формулы — вера одна, но кому-то есть доступ, а кому-то — не очень, и только поэтому возник конфликт, — полезно помнить, когда приходят новости про иноагента Шендеровича.

Мы знаем его политических единоверцев — мягко говоря, посерьезнее, чем он, — о которых такие же новости никогда не придут.