Открытки, разосланные жителям Германии со словами: “Включаешь отопление — поддерживаешь Путина”, вряд ли согреют тех, кому они пришли, но напоминают кое-что до боли знакомое. Именно так выглядела нацистская пропаганда 30-х годов, призывавшая немцев ничего не покупать у евреев. Старая школа — знают, как население запугать. Топорно, конечно, работают — по Геббельсу, но чего стараться? По уровню истерии, нагнетаемой западными политиками и СМИ, Россия — эдакий коллективный еврей среди наций. Так раньше только Израилю доставалось. Что называется, добро пожаловать в клуб, ребята. Кому-кому, а евреям эти штучки давно знакомы, на уровне инстинкта. Ну так, а чем особенно нынешняя русофобия от классического антисемитизма отличается?

При этом понятно, что среди организаторов антироссийской истерии все сплошь преисполнены благих намерений и ничего плохого ни в коем случае не хотят. Они вовсе не о реализации своих больных фантазий радеют. Они не имеют против России, русских и того же Путина ничего личного и там ни корыстных интересов нет, ни личной ненависти, ни фобий. Исключительно забота о будущем планеты, которое ставит под угрозу всё, что олицетворяет нынешняя Россия и её президент, которые остаются до изумления нормальными на фоне разворачивающейся в западном мире вокруг них вакханалии. Газ, нефть и уголь добывают, используют и экспортируют, АЭС строят, трансгендеров в качестве особого пола не признают, однополых браков тем более, и вообще, как с ними разговаривать современному западному политику, непонятно.

На Украину Путин и то, несмотря на все прогнозы, что вот-вот туда российские танки вторгнутся, не нападает, хоть тресни. И ни на кого не нападает. Ни на Польшу с прибалтами, ни на Грузию с Молдавией. Ждёшь его, ждёшь… Так ещё и условия по обеспечению гарантий безопасности России НАТО и персонально американцам выкачены — их теперь обсуждать придётся. Ну, как Москва всерьёз настроена и не будет отступать от основных красных линий, которые она прочертила?! Это же не исключено? И что теперь, войска от её границ отводить, технику вывозить с постсоветского пространства, а то и из всей Восточной Европы, проекты обустройства там новых военных баз замораживать? Ужас какой-то!

Соответственно, уровень истерии начал зашкаливать так, что это становится уже совсем неприлично. Просто перед тем, как сцепиться с врагом, его нужно демонизировать в глазах собственного населения, а ещё лучше так это население запугать, чтобы оно всё, что угодно съело. Хоть морозную зиму без отопления, хоть очередную толпу мигрантов, которыми немецкое правительство готово коренных жителей ФРГ заменить, не очень понимая, какие у этого будут последствия, хоть отказ от детей, а заодно от мяса, натурального меха и прочие благоглупости, поданные под соусом заботы о высших ценностях. Всё-таки люди, вопреки Фучику, бдительными так и не стали. Дурить их легче лёгкого, их и дурят как хотят, превращая народ в толпу идиотов. По нынешним немцам это особенно заметно.