Запрет Олимпийских игр

Американская теннисистка Крис Эверт высказалась на тему Олимпийских игр, которые, по её мнению, «нужно запретить проводить некоторым странам». Например Китаю, “который против всего человечества “. Ну, и, понятное дело, России. Её, оказывается, аж «передёргивало», когда Олимпиада проводилась у нас. Так, наверное, до сих пор передёрнутая и ходит. И, кстати, она в этом убеждении не одна такая — перечисление американских спортсменов, в том числе именитых, у которых именно такая точка зрения, может занять достаточно долгое время. В Америке теперь разве что по расовым или гендерным признакам людей чморить нельзя (если только они не белые гетеросексуальные мужчины — тех можно). А вот русских или китайцев не только можно, но и нужно. Ну и всех тех, кто с ними имеет дело…

Мышление не очень оригинальное, хотя тут есть явные проколы. Скажем, насчет того же Китая, который «против всего человечества» — явный маразм. Там, в самом Китае, почти четверть этого человечества и живёт — вчетверо больше, чем в Соединённых Штатах. Хотя, если считать за людей только тех, кто из Америки, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, тогда конечно… Ну и ещё из континентальной Европы — но тоже не всех. Те, которые из России явно в состав человечества по Эверт не входят — и слава Б-гу. Как-то очень уж тошно было бы находиться с ней и такими, как она, в одном человечестве. Практически, как с Гитлером и его командой. Лучше уж с китайцами. Но тут ничего поделать нельзя. Традиционное американское мышление: люди — только те, кто ходит в одну церковь со мной, остальным рай не положен, в лучшем случае чистилище, а скорее всего, пускай топают в ад и не питюкают.

Переводя это с языка религии на политику и все остальные сферы жизнедеятельности, включая спорт, получаем ту самую американскую исключительность, о которой они так любят говорить. Помнится, так насчёт неё Обама заливался… Америке можно всё. И это вовсе не значит, что ОНА против всего мира. Она его улучшает, обучает, как надо жить и, если ей отказываются подчиняться, силой исправляет. А что ещё делать с упрямцами? Что до тех, кого нельзя по каким-то причинам заставить подчиниться американцам (ядерные арсеналы слишком большие, как у нас, экономика развита, как в Китае, или ещё что), их надо где только можно душить и притаптывать. Если не можешь разбомбить и оккупировать, то санкции, бойкоты и запреты — самое то. Плюс отмороженная в своей нахрапистости, агитация, пропаганда, построенная на откровенном вранье, и подрывная работа. Они именно так и живут. А мы с ними ещё разговаривать пытаемся…