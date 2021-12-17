Глава МИДа ФРГ сообщила, что «Северный поток — 2» не может быть запущен, поскольку не соответствует европейским правилам. Да, введенным задним числом, да, именно для того, чтобы бороться с Россией и её газовым экспортом в Европу, да, опасным для Германии, вредным для самого Евросоюза и автоматически превращающим европейцев в жертв политических спекуляций евробюрократов, но тут никакая обычная логика не действует. Ни экономики, ни экологии, ни заботы об интересах собственных граждан у Евросоюза нет и быть не может. Чистая политика. Причём даже о конкуренции речь не идёт: американцы Европу обогревать не будут, они на других рынках много больше зарабатывают. Такое вот евроатлантическое единство…

Понятно, что дальше всё зависит только и исключительно от европейских политиков, которые, может быть, сами уже и не рады тому, что живут по тем правилам, которые для себя установили, но связаны ими по рукам и ногам. Так что пока либо их электорат не перемёрзнет, как Маугли в зимней тундре и их взашей не погонит (а может и после этого не погонит — у демократии свои законы, дурнее некуда), либо каким-то иным макаром они придут в соответствие с реальной жизнью и свои дурные правила отменят, либо наше начальство к ним как-то применится, не изменяя себе в главном, не будет в Европе российского газа в количестве, достаточном, чтобы спокойно пережить зиму. Ну и чёрт с ней, с Европой. Её, конечно, жалко, но не сильно. А даже, можно сказать, что и совсем не жалко.

Понятно при этом, что во всём, что дальше с ней случится и будет случаться впредь, винить будут Путина и Россию, как таковую. А кого ещё? Западники так устроены. Они, при всей своей риторике, насчёт правил и законов, удивительно подлы, наглы, лживы, эгоистичны, понимают только силу и если кого-то не боятся, то немедленно пытаются сесть ему на шею, в полной уверенности, что туземец от этого должен быть счастлив и им вечно благодарен. Именно так они свои колонии и приобрели. Что до постсоветского пространства — это для них ещё одна колония, спасибо Горбачёву с Ельциным. Ну, так они себя с нами и ведут. Чего по этому поводу удивляться? Заставить, согнув под себя, не могут, значит будут мелко и подло гадить, что сейчас и делают, пускай даже себе в ущерб, как с “Северным потоком — 2″.

Такова их природа. И тут уже совершенно всё равно, запустят этот трубопровод или не запустят. Да — да. Нет — нет. То есть акционерам этого проекта, наверное, обидно, но что-то автору подсказывает, что они не разорятся. Жалко, конечно, что очередная тяжёлая гиря повиснет на российской экономике, но её и без того много такого рода проектов отягощает. Профит с них инициаторы этих красивых схем всё равно состригают в процессе реализации, а не по результатам, как у нас нынче всё устроено, так что они особо не обеднеют. Стране это не слишком выгодно, да что поделаешь, коли эпоха такая. В теории всё выглядело много лучше. Но тут всё по классику: теория суха, а древо жизни вечно зеленеет. Так что, то ли до весны, то ли до лета пускай трубопровод так полежит. Как памятник наших вечных дурацких попыток наладить сотрудничество с Европой…