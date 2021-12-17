Развитие американо-китайских отношений

Крайне интересно наблюдать за развитием американо-китайских отношений. Байден не Трамп, а демократы не республиканцы — они так прямолинейно не работают. Там, где республиканец честно бьёт соперника в челюсть, демократ его заключает в объятия, и уже в них душит и ломает ему рёбра (но исключительно ради его же пользы!). Врут они при этом, насчёт своих намерений, куда тоньше, чем это делают республиканцы, шлют обнадёживающие сигналы (наши идиоты особенно любят на такие покупаться), заводят диалог по множеству самых разных направлений и всячески демонстрируют готовность искать и находить взаимовыгодные компромиссы. Ну, а параллельно ищут возможность нанести «партнёру» максимально для него чувствительный, а лучше сразу смертельный удар.

Говоря проще, если типичный республиканец — это анаконда, то демократ змея ядовитая и повадки его — повадки ядовитой змеи. Кобры, гюрзы, гремучей змеи или гадюки — всё равно. И обижаться на них всех по этому поводу бессмысленно. Такова природа американских политиков, о чём сто раз было написано самими же классиками американской литературы. Читать надо было больше, а не как Горбачёв и Ельцин с идиотским оптимизмом им на шеи вешаться, за что мы до сих пор всей страной и платим. Что до отношений с Китаем, американцы сейчас решили попытаться «загнать их в 90-е», так как разорвать связь двух экономик у них явно не получается. Тогда Америка, торгуя с Китаем, выигрывала на дешевизне китайских товаров, но высокие технологии в КНР ещё не освоили. А теперь они у Китая есть.

Вот этот нынешний сектор китайской промышленности Штаты и попытаются удушить — если у них, конечно, это получится. Может быть, кстати, они и в этом опоздали, но проверить это можно будет только к моменту обострения ситуации вокруг Тайваня. Не исключено, кстати, что американская элита решится на военное столкновение с Китаем именно под предлогом «защиты Тайваня». Провокации такого рода очень напоминают нынешнее обострение ситуации вокруг Украины, которое официальный Киев пытается раздуть до состояния большой войны, предполагая, что НАТО в неё так или иначе втянется. Но тут хотя бы есть фактор Европы, которой, за исключением совсем уж сдвинутых на всю голову отморозков, типа польского или прибалтийского руководства, жить хочется.

В Азии, кроме Японии и Южной Кореи, в случае начала реальной американо-китайской конфронтации, никто из союзников США особо не пострадает. Их же в Америке никто жалеть не будет, тем более, что в экономике они для неё тоже слишком сильные конкуренты, да ещё и с Китаем сотрудничают. Это не Литва и не Украина, чтоб по команде из Вашингтона отношения с Пекином рушить, совсем другого класса игроки. А насчёт того, чтобы союзников и партнёров придушить, когда они слишком поднимаются, это вообще американское ноу-хау. Они так всю историю и живут. Как про них на Ближнем Востоке арабы говорят: «Быть врагом Америки опасно, но быть её другом опаснее вдвое». Тот самый случай. Так что нам, ведя какие угодно разговоры с американцами, есть о чём думать. Да и Китая это тоже касается, хотя как ситуационный партнёр он для России сейчас идеален…