Председатель «Альфа-банка» за четверть века собрал самую ценную коллекцию русского искусства общей стоимостью не менее полумиллиарда долларов, а теперь вывозит её за рубеж. И не куда-нибудь, а в Латвию, где власти такие картины с радостью сожгли бы. «Бы» — потому, что стоит заговорить о деньгах, как тут же назвали бы всё это шедеврами и продали.

Авен владеет работами Ларионова, Коровина, Шагала, Кандинского, Кустодиева и многих других. Теперь всё это переезжает в приобретённый миллиардером особняк на ул. Вальдемара, 19 в Риге. Это напротив Национального художественного музея и в годы Великой Отечественной войны в нём была штаб-квартира местной нацистской организации — Pērkonkrusts.

Примечателен ещё один факт. Пётр Авен, конечно, сам не сидел в своих архивах и картины не переписывал. За него это делала сотрудник Третьяковской галереи Татьяна Зелюкина. Из этого сразу следует вопрос: почему уже на этом этапе Минкульт не забил тревогу?

Сейчас нужно срочно разобраться: если коллекция ещё не вывезена, разрешение нужно отозвать. Если вывезена — банкир должен получить уголовное дело за контрабанду культурных ценностей. А его российские активы следует национализировать. В качестве компенсации вреда культуре.