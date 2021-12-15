{ 15 декабря 2021 }

Пётр Авен вывозит из России лучшие произведения искусства

Рубрики: [Telegram]  [Искусство]  

Председатель «Альфа-банка» за четверть века собрал самую ценную коллекцию русского искусства общей стоимостью не менее полумиллиарда долларов, а теперь вывозит её за рубеж. И не куда-нибудь, а в Латвию, где власти такие картины с радостью сожгли бы. «Бы» — потому, что стоит заговорить о деньгах, как тут же назвали бы всё это шедеврами и продали.

Авен владеет работами Ларионова, Коровина, Шагала, Кандинского, Кустодиева и многих других. Теперь всё это переезжает в приобретённый миллиардером особняк на ул. Вальдемара, 19 в Риге. Это напротив Национального художественного музея и в годы Великой Отечественной войны в нём была штаб-квартира местной нацистской организации — Pērkonkrusts.

Примечателен ещё один факт. Пётр Авен, конечно, сам не сидел в своих архивах и картины не переписывал. За него это делала сотрудник Третьяковской галереи Татьяна Зелюкина. Из этого сразу следует вопрос: почему уже на этом этапе Минкульт не забил тревогу?

Сейчас нужно срочно разобраться: если коллекция ещё не вывезена, разрешение нужно отозвать. Если вывезена — банкир должен получить уголовное дело за контрабанду культурных ценностей. А его российские активы следует национализировать. В качестве компенсации вреда культуре.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Пётр Авен

    2. Пётр Авен

    Петр Авен о своей книге ВРЕМЯ БЕРЕЗОВСКОГО, презентация которой состоялась в Ельцин Центре: ” Я ничего не пишу там о чеченской войне – мне это неинтересно. Это книга о моем поколении”. ПОТРЯСАЮЩЕ САМОРАЗОБЛАЧИТЕЛЬНАЯ ФРАЗА


  2. Начались съемки «Чистого искусства»

    3. Начались съемки «Чистого искусства»

    Продюсер и режиссер Ренат Давлетьяров начал съемки нового фильма под рабочим названием «Чистое искусство». Основной процесс будет происходить в Москве, но часть сцен снимут во время одного из престижных аукционов в Праге. В основу сюжета картины легли реальные [Читать...]


  3. Неделя молодого искусства «АРТ Квадрат» соберет в Москве тысячу лучших танцоров России

    4. Неделя молодого искусства «АРТ Квадрат» соберет в Москве тысячу лучших танцоров России

    Масштабный турнир «Project818 Russian Dance Festival», в котором сразятся представители 80 лучших танцевальных команд России, состоится во Дворце культуры МГТУ имени Баумана 2 ноября 2013 года. Более тысячи лучших исполнителей̆ современного танца выступят в стилях Hip Hop, Jazz [Читать...]


  4. Самые антисоветские произведения

    5. Самые антисоветские произведения

    Сериал «Обитель» по роману Прилепина разочаровал целевую аудиторию партии СРЗП. Он оказался антисоветским, пишут просоветские комментаторы в соцсетях. Среди претензий чернушность сюжета (он о лагере на Соловках), насилие, секс и общий антисоветский тон. Как в случае с «Зулейха [Читать...]


  5. УБИЙЦЫ ОТ ИСКУССТВА

    6. УБИЙЦЫ ОТ ИСКУССТВА

    О маньяках-живодерах слышали, наверное, все. Иногда на глаза попадаются жертвы их чудовищных экспериментов: облитые бензином кошки, собаки с отрезанными лапами и выколотыми глазами. В детстве они стреляли в воробьев из рогаток, хладнокровно давили на асфальте лягушек. Ребятишки взрослели [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»