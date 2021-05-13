Сериал «Обитель» по роману Прилепина разочаровал целевую аудиторию партии СРЗП. Он оказался антисоветским, пишут просоветские комментаторы в соцсетях. Среди претензий чернушность сюжета (он о лагере на Соловках), насилие, секс и общий антисоветский тон.

Как в случае с «Зулейха открывает глаза», электорату КПРФ, сторонникам ЛДНР творение не по душе, а это одна из целевых аудиторий Прилепина — за воссоздание СССР, за Дзержинского, за Сталина и так далее. Во многом работает контекст. Вышел бы сериал на НТВ, где тоже бывает кино о советских лагерях, его бы так не критиковали. Зрители «Россия 1», которые включили телеканал между «Вестями» и Соловьёвым, ожидают от государственного телеканала сугубо патриотического кино, продолжения Дня победы. Но и в сериале, и в его анонсе, который шел задолго до премьеры, они видят обратное.

Сегодня отмечается 30-летие ВГТРК. Нужно отметить эту фишку компании. Она показывает самые резонансные антисоветские фильмы и сериалы. Самый резонансный был, конечно, «Штрафбат», от него до сих колотит советских патриотов. Был и польский фильм «Катынь», будет и фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!». Это не самые антисоветские произведения в истории российского телевидения. Но сочетание этих показов со статусом государственного телеканала, передач Киселёва и Соловьёва, докфильмов о плохом Западе, оно каждый раз зрителей бросает из жара в холод. Именно эти броски зрителям и запоминаются.