Отечественная музыка эпидемию не пережила

Итоги года подводят сразу многие музыкальные платформы, и, с точки зрения культуры, эти итоги неутешительны. Ни одного внятного русского слова на первых строчках, а ведь речь не об иностранных исполнителях. Парадокс? Скорее, диагноз.

Моргенштерн, Скриптонит, Miyagi & Andy Panda, HammAli & Navai, kizaru, SLAVA MARLOW… Дожились, что уже Егор Крид здесь воспринимается почти как родной, а визуально рейтинг лидеров больше напоминает список участников катки в очередной мобильной «королевской битве». Ответственно подойдя к делу, мы не ограничились кличками и никами, но в том и грусть, что творчество большинства этих ребят буквально заявляет: весь свой трафик таланта они, кажется, потратили именно на кличку.

Торжество однотипных бездарных однодневок, швыряемых в толпу продюсерскими агентствами; петь попросту разучились, но и в речитативе-то не особо. Словно челлендж: кто более уродски исказит свой природный тембр, чтобы типа отличаться особой гнусавостью среди отары таких же гнусавых. И ладно бы дело было в самих платформах — малолетки, мол, слушают всякий шлак, вот и не видно за ними… э-э… но кого? Кого не видно за спинами этих трэш-токеров? Баскова, Киркорова, Билана и шансон? Где те молодые музыканты, которые есть, но просто не видны из-за расцвета поп-рэпа? Или не видны, потому что их реально и нет? Вот это и пугает больше всего.

И не сказать, что за рубежом так уж лучше. На Парнасе наверняка дефицит беруш, а в истории мировой музыки эти годы будут вычеркнуты как смутное время (хочется верить), однако там на тех же платформах в лидерах очень даже другие исполнители. И можно поулыбаться процессу раскрутки очередной «не такой как все, но понятной каждому» малолетки (Оливия Родриго), но она ведь хотя бы поёт. Можно заявить, будто Måneskin — это поломанный и собранный любителем трансформеров Muse, но их вместовокальная болтовня идет хотя бы под цепкую, стильную мелодию и впивающийся в тебя ритм.

А у нас и правда какая-то дикая унылая беспросветность. Запоздалое подражание худшей странице мировой музыки. Никто не требует слушать Анну Нетребко. Но можно тогда хотя бы не Инстасамку и очередного ksyelF%nydlai`kaz?