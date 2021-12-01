{ 1 декабря 2021 }

Первый день зимы. Бело, снежно, мороз умеренный

Рубрики: [Telegram]  

Первый день зимы. Бело, снежно, мороз умеренный. Исключительно красиво и не очень скользко — могло быть и хуже. Новости те же, но их можно не смотреть и не слушать. Теперь это, наверное, единственный способ сохранить хорошее настроение. Не на весь день, так хотя бы пока до радио не доберёшься, где никуда от них не деться. Хотя Лукашенко отжигает не по-детски. Что Крым — это Россия, сказал, что если ядерное оружие в Польше разместят, он у себя российское готов разместить, сказал, что в случае агрессии со стороны Украины, которая ей, кстати, непрерывно угрожает, поддержит Россию, сказал… Что с Александром Григорьевичем вдруг случилось? Практически нормальный человек, без знаменитой его «многовекторности». Ну, поглядим, что дальше будет.

Чубайс дал интервью Ксении Собчак и жена его, Авдотья Смирнова дала ей интервью, где постаралась мимоходом укусить тех, кто её мужа очень уж явно не любит. Не всех — всех не перекусаешь, но хотя бы Соловьёва. Получилось не очень — не её жанр, но понять женщину можно: мужа защищала, как и положено делать верной подруге. Была она в жизни, мягко говоря, не очень счастлива, а тут — Чубайс. Ну, пока они муж и жена, чего же за него не посражаться. Тем более, что кое-что она сказала верно: своим друзьям он и в самом деле помогает, чему есть масса свидетельств. Всех остальных на планете готов переехать, вне зависимости от того, сколько их и что они собой представляют, но за личных друзей горой. И, кстати, вовсе не всё плохое в стране из-за Чубайса, как он сказал в своём интервью. Далеко не всё.

Другое дело, что ничего хорошего из-за него точно нет. Человек с огромными амбициями и полномочиями, чья деятельность за всю жизнь оказалась на удивление провальной, бестолковой, разорила полстраны и много что уничтожила, ничего не создав. Хотя, наверное, иначе он не умел и не умеет. Берёт что-то большое и серьёзное превращает его в маленькое и убогое, но принадлежащее тем, кому надо, чтобы оно принадлежало. Или вообще гробит из каких-то удивительных соображений, понять которые никак нельзя. Объяснить, конечно, можно, но тогда надо к стенке ставить, выбив предварительно явки, адреса, пароли и список тех, у кого деньги лежат. Их же там, где он проходил, всегда очень много было? Ну и, понятно, не верить ни единому слову и ничего не делать из того, что он советует. Очень устойчивая репутация.

Ну и, конечно, возня с антиваксерами радует, особенно письмо врачей с пофамильным обращением к тем из них, кто наиболее известен: политикам (и оппозиционным, и из «партии власти») и деятелям культуры. Миронов, Зюганов, Толстой, Лоза, Бероев и прочие героические борцы с медициной. А может не стоит? Помрут — помрут. Нет — нет. Думцов особо не жалко, всех прочих тем более. Перезаражают родных и близких, так это их выбор. А если всё-таки введут власти, как и положено делать, обязательные прививки, так хотя бы можно надеяться, что провластным политикам достанется указующий пинок. Они и так его заслужили. Или, может, погонят их из Думы на работу, другими делами заниматься, которые их квалификации и буйному нраву больше соответствуют. Говорят, на Дальнем Востоке в портах грузчики нужны…

Евгений Сатановский


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