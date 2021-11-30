{ 30 ноября 2021 }

Махнуть в Лондон на «Девятаева»

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

23 полнометражных картины, 19 короткометражных, драмы, комедии, триллеры, боевики, мелодрамы, фентези, документальное кино — в Лондоне открылась Шестая ежегодная Неделя российского кино Russian Film Week, и все это богатство отечественного кинематографа будет показано британскому зрителю до 5 декабря.

Открытие, как и планировалось, состоялось в самом крупном кинотеатре Лондона Odeon, где показали наверняка порадовавший здешнюю публику фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал». В программе также: «Петровы в гриппе», «Спутник», «Клятва», «Портрет незнакомца», «Пальма», «Общага», «Джетлаг», «Нос, или заговор не таких», «Грех», «Девятаев» и другие картины.

Основной площадкой фестиваля в этом году станет кинотеатр Cine Lumiere, находящийся неподалеку от Музея Виктории и Альберта и Музея Национальной Истории. Также фильмы RFW будут показаны в Кембридже. Все картины будут транслироваться с английскими субтитрами.

НЕВМИНКУЛЬТ


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