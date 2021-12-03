{ 3 декабря 2021 }

Просто Щелкунчик. Трансгендеров можно, классику — нет

Рубрики: [Telegram]  [Театр]  

До сих пор приходим в себя после очередного приступа евробезумия. Классический балет «Щелкунчик» стал объектом травли «новой этики» и, судя по тенденциям, будет или «отменен», или покромсан зубами оголтелых крыс.

Задали тренд, как и полагается, британцы. Сначала возмутились в стране, где мужчины носили юбки до того, как это стало западным мейнстримом. Затем эстафету радостно подхватили в Королевском театре, вырезав «обидные» сцены, после чего со свойственным ему размахом всунулся и Берлин, «Щелкунчика» вообще отменивший.

Причина не поддается осмыслению. В китайском танце — слишком стереотипно часто семенят ноги, а в арабском — присутствует гарем, несказанно оскорбляя жертв сексизма. Так, может, для начала разорвете к чертям все отношения со странами, где реальные гаремы до сих пор часть культуры и предмет гордости их лидеров? Или принимать-облизывать ленного эмира с тысячей его наложниц ради выгодных контрактиков — это можно, а вот сделать отсылки к гарему на сцене — «фу, убирайте, а то стошнит»?

Вариантов реакции может быть несколько.

Точно исключен пока полный прогиб: менять свою классику в угоду локальной западной истерии — культурное самоубийство, которое символически состоится во время смены ролей у черного и белого лебедей в их классическом Озере.

Второй вариант — опасный: вступить в эту гонку. Из всех информационных орудий начать палить по предрассудкам в адрес русских и славян, требуя любую клюкву и стереотипы о нас выкорчевывать напалмом из каждого фильма, книги и спектакля. К сожалению, путь плохой: орудий не хватит, мнение о себе не изменим, зато уже самим участием автоматически подписываем согласие с правилами «новой этики» и будем обязаны соответствовать.

Вполне ожидаем компромиссный подход: для публики пришлепнутых новой этикой стран — кастрированные версии, для своих зрителей и здоровых стран — полные. Возможна путаница с составом, но подобный хаос одолеваем. И здорово, если к этому добавится негласное заявление России территорией вечной классики и ковчегом несгораемых рукописей: места, куда перетечет вся здоровая часть культуры, желающая творить в пространстве многовековых традиций, а не с оглядкой на новый убогий трендик.

А в Лондоне пускай любуются шотландскими трансгендерными щелкунчиками в юбках, которые уже снова можно носить, ибо под ними царит тешащая хрупкие европейские души пустота.

НЕВМИНКУЛЬТ


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