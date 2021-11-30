«Следуя за мечтой» — памяти Вирджила Абло

Про дизайн и фэшн-индустрию в музыкальных кругах принято говорить, обсуждая стихийные коллаборации между крупными брендами и артистами. Чуть реже упоминаются полноценные компании, запущенные силами музыкантов (SAVAGE x FENTY Рианны или Yeezy Канье Уэста). Самые редкие гости — дизайнеры. И что удивительно, Вирджила Абло вспоминали чаще, чем некоторых музыкантов — уж настолько прочно его имя ассоциировалось с творчеством без границ.

Абло вырос в семье африканских эмигрантов, получил два диплома о высшем образовании в области архитектуры и гражданского строительства, влился в хип-хоп комьюнити и навсегда вписал свое имя в историю уличной моды. Звучит слишком просто, но на самом деле Вирджил добился всего исключительно своим старанием -— его трудолюбием и упорством восхищались, кажется, все, кто его знал.

В 2009 году Fendi одобрили заявку будущего модельера на стажировку в Риме. Вместе с ним в качестве стажера работал давний знакомый из Чикаго — Канье Уэст. Они познакомились еще в начале нулевых, но впервые заняться чем-то вместе им удалось только в стенах римского бренда. Именно Абло в будущем подберет для Канье обложки для «MBDTF» и совместного с JAY-Z «Watch The Throne» (за оформление последнего дизайнер получит «Грэмми») — музыкант просто не желал отдавать визуал в руки лейбла, доверившись своему другу.

Благодаря нестандартным взглядам Вирджила на принципы дизайна, которые разделял и Канье, ему была предложена должность креативного директора в агенстве «Donda». В 2012 он запустил свой первый бренд Pyrex — Абло наносил на уже существующую в продаже одежду принты «Pyrex» и «23» (в честь Джордана, конечно) и завышал ценник в 10 раз. Бред-бредом, но сработало. Через год Pyrex был закрыт, а на его месте появился Off-White — мега-амбициозный проект, в философию которого была заложена цель стереть границы между высокой модой, музыкой, уличной одеждой и путешествиями. Не белое и не черное.

Больше всего Off-White впечатлил молодых: есть что-то бунтарское и ироничное в том, чтобы писать слово «футболка» на белой футболке — именно это делал дизайнер с кроссовками, платьями, шарфами и другой одеждой. Стоило это все очень и очень недешево, а заметный оверпрайс в сравнении с оригинальными моделями (если сравнить те же Air Jordan 1 с и без свистоперделок Абло) ощущается наценкой за входной билет в новую субкультуру. Ценовая политика Off-White противоречит амбициозной философии бренда, но сам дизайн отлично работает на узнаваемость в массах: вроде бы смотришь на культовую модель кроссовок, но видишь ее деконструкцию, оживший индустриальный концепт.

В 2018 году Вирджила Абло назначили креативным руководителем мужской линии Louis Vuitton — для мира высокой моды это было сравнимо с назначением на роль президента страны комика или актера. Тем не менее, дизайнер очень ответственно подошел к новой роли. В качестве моделей на его показах часто фигурировали узнаваемые музыканты, а благодаря высоким коммуникативным навыкам, Вирджил построил дружеские отношения со всеми сливками творческого бомонда, которые уважали его и желали вместе поработать. Вспоминая Абло, Фрэнк Оушен признался, что модельер подогнал его младшему брату дорогой костюм на выпускной вечер, а кому-то еще помогал с визуальным оформлением альбомов (на его счету обложки для релизов Lil Uzi Vert, Westside Gunn, A$AP Rocky и других исполнителей).

Вирджил Абло продолжал интенсивно трудиться даже когда узнал о своей болезни. Сотни перелетов в год, одна коллаборация за другой, диджей-сеты в разных частях планеты, коммуникация с прессой, поклонниками и музыкантами. За все время он лишь раз взял трехмесячный отпуск от публичных мероприятий. Остальное время было потрачено на работу и творчество. И Абло сознательно двигался только вперед, считая, что нужно стараться для будущего поколения. Он жил мыслями и желанием вдохновлять молодых, потому что по обратную сторону всегда может стоять 17-летняя версия тебя самого, которой нужно задать верный курс.