{ 30 ноября 2021 }

В Нью-Йорке состоялась премьера «Вестсайдской истории»

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В Нью-Йорке состоялась премьера «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга, и критики уже вовсю нахваливают режиссера за отличное переосмысление классического мюзикла.

Брент Лэнг (Variety): «Смело и захватывающе. Лучшее в фильме — переосмысление классических номеров, таких как «America» и «Somewhere». Кажется, это один из претендентов на «Оскар». Все актеры здесь великолепны, за исключением Энселя Элгорта».

Джесси Хэссинджер (The A.V. Club): «Я надеялся, что «Вестсайдская история» удовлетворит мое многолетнее желание, чтобы Спилберг снял мюзикл. Но, увы, это настолько круто, что теперь я хочу, чтобы он снял еще два или три подобных фильма».

Эрик Дэвис (Rotten Tomatoes): «Триумф! Актерский состав потрясающий. Спилбергу удалось переосмыслить классическую историю для нового поколения. Это любовное письмо Нью-Йорку».

Крис Евангелиста (/Film): «Феноменально! Спилберг говорил о создании мюзикла почти всю свою карьеру, и этот фильм стоил того, чтобы его подождать. Это Спилберг наивысшего уровня».

Диего Андалуз (DiscussingFilm): «Это невероятно! Спилберг выдал технический шедевр, заслуживающий всех наград. Рейчел Зеглер делает заявку на лучший дебютный перформанс года».

В российский прокат фильм выходит 9 декабря.

Кроненберг Нефильтрованный


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