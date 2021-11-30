{ 30 ноября 2021 }

Сериал о съемках одного из самых скандальных фильмов прошлого века

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

CBS снимет сериал о съемках одного из самых скандальных фильмов прошлого века — картины «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи.

События сериала будут развиваться в течение 18 месяцев до, во время и после съемок фильма — от случая, когда Бертолуччи отправился в Лос-Анджелес, чтобы уговорить Брандо, испытывавшего тогда финансовые трудности и спад в карьере, сняться в фильме, до реакции на финальную версию и цензуры картины.

Предположу, что самым главным вопросом сериала станет проблема уровня дозволенности в кино. Напомню, что в одной из сцен фильма Брандо по-настоящему насилует актрису Марию Шнайдер. Она до съемок фильма об этом ничего не знала — в её версии сценария не было никаких подробностей.

Когда начнутся съемки шоу, пока неизвестно. Напомню, что Paramount сейчач работает над похожим сериалом The Offer, который посвящен созданию «Крестного отца».

Кроненберг Нефильтрованный


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