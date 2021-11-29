{ 29 ноября 2021 }

Мы живем в медленном-медленном времени

Рубрики: [Музыка]  [Фейсбук]  

По сравнению с двадцатым веком мы живем в медленном-медленном времени.

Мелькнула сейчас перед глазами песня с концерта группы Oasis 1996 года. Песня неплохая, хотя и ничего особенного, но дело не в этом.

А дело в том, что и само изображение с того концерта — качество, что ли, кадра, — такое, что все это могло быть снято вчера, и песню эту могли написать буквально вчера, и никому бы не показалось, что она старомодна, и все прически, рубашки, музыкальные инструменты, устройство сцены и стиль поведения на этом видео 25 лет назад — все возможно сейчас. 

Не изменилось ни-че-го.

А что такое были эти 25 лет, если опрокинуть их назад, скажем, из моего детства?

Это были Элвис, Мэрилин Монро, Хрущев, де Голль, молоденькие битлы в костюмчиках, Гагарин, наконец. 

Космического размера дистанция отделяла их от времени группы Depeche Mode, Чумака, заряжающего воду, и Съезда народных депутатов. 

И не в смысле масштаба, таланта или нашего к ним отношения, а просто — все поменялось. Не перепутаешь. 

А теперь — стоп-машина.

Время сбросило скорость так, словно бы модные урбанисты окружили его своими светофорами, велосипедистами, загнали на однополосные улицы, и только респираторы, разбросанные по дому, напоминают о том, что мы все-таки уже давно живем в двадцать первом веке.

Дмитрий Ольшанский


Похожие посты:


  1. Вика Цыганова: «Благодаря политикам мы живем в царстве абсурда»

    2. Вика Цыганова: «Благодаря политикам мы живем в царстве абсурда»

    НУЖНО ЛИ СЕЙЧАС АРТИСТУ ТЕЛЕВИДЕНИЕ — С одной стороны, мне как творческой личности это абсолютно все равно. А как верующему человеку — тем более. Я живу на своей волне, мне с собой интересно. Не буду лукавить: когда пишется [Читать...]


  2. «Машина времени» завершит «Нашествие»

    3. «Машина времени» завершит «Нашествие»

    Хедлайнером заключительного дня фестиваля «Нашествие» 6 июля 2014 года станет группа «Машина времени». В этом году коллективу исполняется 45 лет. В честь юбилея фестиваль завершится праздничным сетом «Машины». При этом подробности программы коллектива останутся тайной – по словам [Читать...]


  3. Сергей Галанин: «Мы живем вне шоу-бизнеса, нас никто не торопит»

    4. Сергей Галанин: «Мы живем вне шоу-бизнеса, нас никто не торопит»

    О КОНЦЕРТЕ С ОРКЕСТРОМ «ГЛОБАЛИС», КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 29 НОЯБРЯ — Мы не часто делаем такие концерты с оркестром, скорее, привыкли играть «Би-2». Зато, честно признаюсь, когда услышал свои песни в новом звучании, некоторые даже снова полюбил. Скрипичная история [Читать...]


  4. Перов о «Машине Времени». И времени

    5. Перов о «Машине Времени». И времени

    Весной 2019 года – 50 лет «Машине времени». Для книги, посвященной этому юбилею, собираю реплики социально-значимых персон. С Александром ПЕРОВЫМ я познакомился, когда пришел в середине 80-х в «МК»: Саша тогда возглавлял самый престижный департамент самой трендовой советской [Читать...]


  5. Елена Темникова: «Живем один раз. А я хочу жить в любви»

    6. Елена Темникова: «Живем один раз. А я хочу жить в любви»

    О СВАДЬБЕ — Спасибо. На самом деле для нас с Димой очень важно было именно то, что произошло на Мальдивах, — этот красивый ритуал, эта длиннющая клятва. Счастье ведь не в штампе, а в сердцах, которые замирают у [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»