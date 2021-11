Как молоды мы были

Концерт Александра Градского состоится в КЗЧ 22 сентября. Первоначально выступление намечалось на 31 мая, но было перенесено. Программа концерта будет составлена по пожеланиям зрителей. «Последнее время из концерта в концерт у меня большие составы – оркестры, – объяснил [Читать...]

Пять любимых песен отца советского рок-н-ролла Саши Градского (на февраль месяц): 1. “I look in your eyes” – А.Градский 2. “Кино” – Александр Борисович Градский 3. “Розы” – Александр Градский 4. “Диванный человек” – Саша Градский 5. “I’m [Читать...]