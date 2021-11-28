Этой ночью на 72-м году жизни скончался великий советский и российский певец и композитор, мультиинструменталист Александр Градский. Вчера вечером он попал в больницу с подозрением на инсульт. А в пятницу терял сознание на целый час. Давление. И снова коронавирус. Здоровье народного артиста России стало хуже как раз после перенесённой в сентябре болезни.

Градский был учеником Тихона Хренникова. Окончил Гнесинку по классу академического вокала и Московскую консерваторию по классу композиции. В начале своей карьеры основал одни из первых рок-групп в Советском Союзе — «Славяне» и «Скоморохи». А всесоюзную известность получил в 1974 году, когда в фильме Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных» прозвучала его музыка. Однако, больше всего Александра Борисовича мы запомним как исполнителя одной из лучших песен времён СССР — «Как молоды мы были».

Александр Градский был активен до последних дней. Воспитал десятки отличных артистов в шоу «Голос».

У него осталось четверо детей, самому младшему всего 3 года. Выражаем искренние соболезнования родным и близким.