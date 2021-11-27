{ 27 ноября 2021 }

Моргенштерн уехал в Беларусь или через Беларусь?

Рубрики: [Telegram]  [Скандалы]  

Моргенштерн — одна из самых ярких и неоднозначных фигур на российской рэп-сцене. Как и многие коллеги, он часто оказывается в центре скандалов. Но в этом смысле, его мнение о Дне Победы, которое музыкант озвучил в интервью Ксении Собчак, стало ящиком Пандоры. Следственные органы заинтересовались Моргенштерном.

На днях временно приостановили работу ресторана Kaif по законным основаниям — торговля алкоголем без лицензии. Все, что касается музыканта, тут же становится сенсацией. Так случилось и сейчас, на фоне рассуждений главы СК о торговле наркотиками через интернет.

В свете таких событий спешный отъезд в Белоруссию можно трактовать очень неоднозначно. Официальная версия — частное музыкальное мероприятие. А неофициально Минск считается транспортным хабом для тех, кто хотел бы без лишнего шума покинуть Россию. Пусть даже временно и просто на всякий случай. Есть прецеденты: экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, которую подозревают в хищении более 50 млн рублей, уехала в Белоруссию сразу после обысков в её доме.

Так или иначе, впереди у музыканта ещё немало проверок. Моргенштерн и в своём творчестве, и в высказываниях вне сцены всегда ходил по краю, однако до прямой пропаганды наркотиков так и не добрался. Но поспешных выводов делать не будем — по крайней мере, до вступления в силу приговора суда, если до этого вообще дойдёт.

НЕВМИНКУЛЬТ


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