{ 28 ноября 2021 }

Форсаж благородства без глушителя

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Микс Черной пятницы с Рождеством устроил Дуэйн Скала Джонсон на показе свежего (по дате выпуска, а не содержанию) фильма «Красное уведомление». Актер прямо со сцены толкнул пылкую речь, анонсировав свое желание сделать что-нибудь особенно для одного конкретного зрителя — Оскара Родригеза.

Этого парня теперь везде называют «ветераном», и особое слово рождает у нас слегка иные ассоциации, а на деле Оскар Родригез — довольно молодой лоб, отслуживший в американских войсках по горячим (благодаря американцам же) точкам. Красота его истории, впечатлившей неприхотливое сознание Джонсона, началась, собственно, уже по увольнении: парень стал лидером местной церкви, помогает женщинам, пережившим насилие, тренирует людей и очень заботится о маме-старушке.

Неизвестно, что «особенное» уже успел себе нафантазировать за время сеанса Оскар Родригез, но на выходе из зала Скала проводил его к своей личной машине и с помощью записки пояснил, что авто теперь принадлежит Оскару. Процесс передачи тщательно записывался на камеру, чтобы не упустить ни одной слезинки и сурового мужского всхлипывания. Дуэйн также рассказал, что задарить изначально хотел машину прямо из фильма, но жадные продюсеры идею отвергли, тогда он и решился пожертвовать своим личным внедорожником.

Событие вызвало целую дискуссию на тему, как именно проявлять благородство: тихо или помпезно. Новых аргументов тут нет. Тихая помощь считается более достойной, зато громкая способна подталкивать к благотворительности и других, а что пиара на своих пожертвованиях звезды хватают больше, чем им обошелся акт щедрости — пускай хватают, мол: лишь бы реально достойные люди получали эти подарки, а кто на этом хайпанул — вопрос вторичный.

Так что здесь ключевой момент, не как дарилась машина, а КОМУ. Даже если Дуэйн Джонсон подарком Оскару тупо надеялся задобрить и подманить поближе одноименную премию — главное здесь только то, что нормальный американский парень теперь ездит на хорошей машине, а миллионы парней подумают, может и им стоит заботиться о матерях, раз за это когда-нибудь может приехать в гараж тачка от самого Скалы.

НЕВМИНКУЛЬТ


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