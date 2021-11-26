«Ёбург» Алексея Иванова станет фильмом

По книге «Ёбург» Алексея Иванова будет снят полнометражный фильм. Об этом сообщила в соцсетях продюсер писателя Юлия Зайцева. Договор был заключен 23 ноября 2021 года — в этот день Иванов отметил свое 52-летие.

— Сегодня у меня особый подарок: контракт на экранизацию книги «Ёбург», — написала она. — Невероятно, но факт. Дерзкий проект полного метра о городе храбрых подписали прямо в день рождения того, кто не учит правил, не видит горизонта, не спрашивает разрешений, не ищет примеров, не ждет одобрения, не оглядывается, не останавливается, не боится… С днем рождения, Иванов!

Книга «Ёбург» с подзаголовком «Город храбрых. Сделано в девностые», вышедшая в 2014 году, представляет собой сборник документальных рассказов из истории Свердловска от 1970-х до 2000-х.

— Города Ёбурга нет на карте. В Советском Союзе был закрытый промышленный город-гигант Свердловск, в России он превратился в хайтековский мегаполис Екатеринбург, а Ёбург — промежуточная стадия между советской и российской формациями, — говорится в аннотации к книге. — Сто новелл о Екатеринбурге на сломе истории: сюжеты о реальных людях, которые не сдавались обстоятельствам и упрямо строили будущее. Эпоха перемен порождала героев и титанов, и многих из них вся страна знала по именам. Екатеринбург никогда не «выпадал из истории», всегда решал за себя сам, а потому на все жгучие вопросы эпохи дал свои собственные яркие ответы. И это произошло во времена Ёбурга.