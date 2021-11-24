{ 24 ноября 2021 }

«Одна победа». Новый фильм Дарьи Виолиной и Сергея Павловского

Рубрики: [Анонсы]  [Кино]  [Театр]  

Одна победа Новый фильм Дарьи Виолиной и Сергея Павловского

Театр «ГЕЛИКОН — ОПЕРА» в рамках нового проекта «HELIKON CONCERT HALL» представляет премьеру нового документального фильма «ОДНА ПОБЕДА».  

Авторы Дарья Виолина, Сергей Павловский. Продюсер Ева Печатникова.

28 ноября в московском театре «ГЕЛИКОН-ОПЕРА» состоится весьма необычное мероприятие. На один вечер прославленная оперная сцена станет кинотеатром. Известные документалисты представят свой новый фильм «Одна победа». Безусловно, его сюжет неразрывно связан с искусством — среди главных героинь великая пианистка Мария Юдина. Но разговор в картине выходит далеко за рамки одной судьбы. XX век в России видел все, от горьких трагических потерь до великих взлетов духа и мужества.  

И ничто так не объединяло людей во все времена, как искусство… 

Среди героев фильма: пианистка Мария Юдина, поэт Борис Пастернак, писатель Тамара Петкевич, свщ. Александр Мень, Герой Советского Союза Маншук Маметова, фронтовые кинооператоры и др.  

Но не только через призму киноэкрана мы в этот вечер будем говорить об искусстве. Специальный гость программы — лауреат международных конкурсов, пианист с мировым именем Александр Романовский исполнит лучшие произведения из репертуара Марии Юдиной.  

Дата: 28 ноября 

Начало показа: в 19:00 

Адрес: Театр «ГЕЛИКОН-ОПЕРА», зал «Стравинский» 

Б. Никитская ул., д 16/19, стр. 1  

QR-код или свежий ПЦР-тест обязательны. 

 

Подготовила : Нелли БЕГАНОВА.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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