О идее, пришедшей во сне

Логика нашей мыслительной деятельности для обывателей, к которым автор вполне себя относит, есть тайна за семью печатями. Ну, известен исторический то ли анекдот, то ли подлинный случай, что Менделееву его периодическая таблица приснилась, и кое-что ещё по этой части, что заставляет верить в приход во сне ответов на вопросы, над которыми человек напряжённо размышляет наяву. Но чтобы целый сон, ясный и подробный, который после пробуждения помнился в мельчайших деталях, был посвящён тому, о чём человек не думал, с чем в обычной жизни не сталкивался и никак не пересекался… Однако, у жены именно это и произошло, когда она полночи строила во сне планы, как мог был бы быть устроен и как работать дом престарелых, совмещённый с детским домом.

Идея эта, невесть почему пришедшая ей в голову, не столь уж безумна, хотя для её воплощения нужно куда больше, чем деньги (немалые), благожелательное отношение властей (на всех уровнях) и команда честных и высокомотивированных профессионалов. Последнее особенно трудно, поскольку с трудолюбивыми, бескорыстными и порядочными людьми и в обычной жизни-то напряжёнка, а нынешняя система образования вообще не слишком заточена на их воспроизводство. Она во главу угла ставит не традиционные общечеловеческие ценности, а деньги, полученные любым путём и лояльность к непосредственному, а тем более высшему начальству, что бы оно собой ни представляло и что бы ни творило. То есть производство агрессивного быдла, поставленное на поток.

Если вернуться к теме, логика проста: одинокие старики и одинокие дети. Главная проблема и у тех, и у других — одиночество. Нет, между собой и с персоналом и те, и другие могут общаться, и в идеале дружить, но до семейного тепла всё это по определению недотягивает на два порядка, даже если очень повезёт. Персоналу, даже очень хорошему, некогда — слишком нагрузка велика, да и тех, кто под присмотром, очень уж много. Отношения с ровесниками тоже складываются по-разному, особенно у детей. Опять же, старикам хочется с кем-то поделиться своим жизненным опытом и передать навыки, зачастую уникальные, а на кой чёрт они таким же, как они людям? У тех собственный опыт и собственные навыки есть. А детям именно они и нужны, только взять их, не имея семьи, неоткуда.

Относится это к самым глубинным, первичным основам появления рода человеческого. Не случайно у археологов появился такой термин: «бабушкование», насчёт находок останков людей явно более, чем пожилых и иногда совершенно беспомощных, которые в древности в одиночку, без заботы о них близких, выжить не могли ни при каких условиях. Съели бы их дикие звери, враги или сородичи, или померли от голода и болезней, да и весь сказ. Но находок таких более, чем достаточно, причём иногда речь идёт о таких тяжёлых инвалидах, что дух захватывает. И это не времена нашей нынешней цивилизации с её больницами, хосписами и домами престарелых, а десятки тысяч лет назад, когда зверств и варварства было более чем достаточно. И тем не менее, даже тогда примеры человеческой любви к престарелым родственникам налицо…

Кстати, у японцев с их сегодняшними малыми семьями и огромным числом бездетных одиночек есть что-то подобное. Детишек из садиков запускают в дома престарелых. Те счастливы, получают гигантский заряд позитива и в итоге гораздо дольше живут. Детям тоже интересно: кому не хочется, чтобы его лишний раз приласкали, понежили, побаловали и с ним поиграли? В итоге всем хорошо. Нет, конечно, тут надо много что продумывать. Как устроить всю систему по зонам — в здании и вокруг него. Как всё должно работать, чтобы всем было хорошо и никому не было плохо. В каком месте такой комплекс нужно расположить. Земля нынче дорогая и охотников на красивые места много — какие такие бездомные дети, какие старики… Так что или кто-то из властей должен проникнуться, или из бандитов, или из олигархов, у которых и с властями, и с бандитами свои отношения. В общем, понятно.

Помимо прочего: кто непосредственно этим заниматься будет — важнее важного. Это должен быть человек, уровня Януша Корчака с его «Домом Сирот» или Анны (Нюты) Федермессер с её хосписами. И голову ему морочить никто не должен, чего в наше заадминистрированное бюрократическое время вряд ли стоит ждать — разве что случится какое-то чудо. Так что, может, и был бы сон в руку, да не случайно «бодливой корове Б-г рог не даёт». И возраст уже не тот, самому пускаться в очередное авантюрное приключение, связанное с благотворительностью: лет почти столько же, сколько Корчаку было, когда он в Треблинке сгинул. Впрочем, автор что мог по этой части, то организовать помог, поддерживая людей, которые такими делами занимались. Полжизни и большая часть заработанных денег на это ушло…