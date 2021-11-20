Последний патрон для себя

Финализировать известнейшую когда-то франшизу решили в Голливуде. Гротескная классика девяностых, тетралогия Ричарда Доннера «Смертельное оружие» с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером громыхала по кинотеатрам и видеосалонам с 87-го по 98-й, успев отхватить даже «Оскар» (пусть и за лучший звук). Мечтал Доннер вроде как и о пятой части, но летом режиссер ушел из жизни на 92-м году жизни, и, как сообщают медиа, именно Гибсону он поручил завершить дело его жизни.

Звучит одновременно и правдоподобно, и слегка рекламно. С одной стороны, непонятно, почему тогда был такой огромный перерыв, а с другой — сами видим, с какой охотой именно сейчас реанимируют старые проекты, ностальгируя по золотым американским девяностым. Безрассудный коп, готовый на все ради дела, и его осторожный напарник-семьянин — связка вполне классическая, и здорово, если сыграть решат на простой ностальгии, а не попытках переосмыслить эту классику в сиюминутном контексте новой морали.

Пока никаких подробностей нам не сообщают. Хотя имя Мела Гибсона и стало уже само по себе частичным спойлером, позволяя заранее угадать определенные нюансы его будущей работы.