В вагоне услышали запах Гарри

Два часа пути от Стерлитамака до Белого Озера и обратно могут пролететь куда быстрее, ведь в «Хогвартс-экспрессе» не заскучаешь: десять аниматоров в образах героев из «Гарри Поттера» всю дорогу развлекали пассажиров.

На цыганский табор или классических «рублики-меняем-евро-доллары-юани» это не походило: была четкая программа, пары аниматоров сменяли друг друга и весело развлекали пассажиров, причем не только детей, ведь как ни жутко понимать, нынешние взрослые — это уже и те, кто вырос на новом британском очкарике — с метлой, а не гитарой.

Сам Гарри, Волан-де-Морт, Добби, Беллатриса Лестрейндж, Рубеус Хагрид, Северус Снегг и даже дементор — напоследок вручили каждому пассажиру предположительно фальшивую волшебную палочку, чудодейственный ланч с блестками, а также письмо из Школы чародейства и волшебства. До конца месяца обещают еще два рейса «Хогвартс-экспресса».

И только мы привычненько потерли ладошки, намереваясь раскритиковать башкирских креативщиков за потакание импортной традиции, как наткнулись на информацию, полностью поменявшую отношение к событию: с декабря на смену ХЭ придет уже новогодний «Полярный экспресс» с персонажами из русских сказок.

Вот теперь точно молодцы.