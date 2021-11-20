{ 20 ноября 2021 }

«Тачки» выходят на уровень марафона

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В ходе спецпрезентации Disney анонсировали новый мультсериал от студии Pixar по франшизе «Тачки». Премьера назначена на следующий год и пройдет в потоковом сервисе Disney+.

Уже показали логотип сериала и несколько концепт-артов, плюс объявили не особенно актуальную для русского уха новость: озвучивать Молнию МакКуина снова будет Оуэн Уилсон, а Мэтра — Ларри-кабельщик.

Решение с сериалом удивлять не должно — по детям знаем, что франшиза получилась очень перспективная: прекрасно проработанные, обаятельные живые машинки с довольно взрослыми философскими вопросами, морем гоночного экшена и лирическими поездками по бездорожью — неделями не сходят с домашних экранов. Наизусть выучив все три полнометражки (больше все-таки первые две) и байки Мэтра, дети очень ждут, когда «Тачки» войдут в их меню на постоянной основе пускай и в менее отточенных версиях блюд.

Если подойдут к делу с душой (концепт-арты пока смутили), не впихнут в историю новую машинку со съемной выхлопной трубой, да еще и компьютерную игру обновят — вопрос с подарком для детей на какой-нибудь праздник снимается автоматически.

НЕВМИНКУЛЬТ


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