Онлайн неприкаянный

Минкульт не планирует регулировать онлайн-площадки через прокатные удостоверения. По мнению ведомства, стриминги предоставляют «индивидуальный просмотр» в противовес публичному, и не могут подпадать под те же нормы, что и кинотеатры.

Подход достаточно странный: в чем разница показа картины на большом экране перед тысячей зрителей, собранных в одном зале — и перед той же тысячей, разбросанной по географии? Как по нам — технически никакой. В обоих случаях речь идет о показе, как это говорится, аудиовизуальной продукции широкому кругу людей. Совсем дотошные могут налопать в микроволновке попкорна и потолкаться у входа в гостиную, для всей полноты ощущений.

Получается достаточно парадоксальная ситуация: самая быстрорастущая отрасль по факту никем не регулируется. Минкульт отстранился, Минцифры до стримингов тоже дела нет. Есть Роскомнадзор, который уже кажется вообще про всё — однако его полномочия, как нам кажется, слишком широки для какого-то эффективного взаимодействия. На крайний случай остается суд, однако механизм этот долгий — а как информация распространяется по Сети, не нам вам рассказывать. Складывается ощущение, что регулирующие органы как горячую картофелину перебрасываются между собой целой индустрией, не желая брать ответственность. Потому что любой инцидент размещения на стримингах чего-то запрещенного станет очень громким — и, рано или поздно, этот день настанет.

Странно видеть такое нежелание работать на территории, где сейчас формируется очень много смыслов.