Netflix готовит подписчиков смолоду

В Netflix придумали новый способ, как увеличить свою аудиторию в среднесрочной перспективе. Платформа откроет в своём приложении раздел для детей Kids Clips. Уже на этой неделе приложение заработает в США и некоторых других странах, но пока только на iOS.

Новый контент придумывать не пришлось. Это просто небольшие нарезки из имеющихся фильмов, сериалов и других видеоматериалов, которые есть в каталоге стриминга. Возможно, его формируют даже не люди, а какая-нибудь нейросеть.

Умно. Сегодня компания пользуется популярностью формата коротких видеороликов Tik-Tok, а завтра, когда детишки подрастут, продаст им полноценную подписку. Стриминговых сервисов много, но тёплые детские воспоминания — на вес золота.