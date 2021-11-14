{ 14 ноября 2021 }

Netflix готовит подписчиков смолоду

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

В Netflix придумали новый способ, как увеличить свою аудиторию в среднесрочной перспективе. Платформа откроет в своём приложении раздел для детей Kids Clips. Уже на этой неделе приложение заработает в США и некоторых других странах, но пока только на iOS.

Новый контент придумывать не пришлось. Это просто небольшие нарезки из имеющихся фильмов, сериалов и других видеоматериалов, которые есть в каталоге стриминга. Возможно, его формируют даже не люди, а какая-нибудь нейросеть.

Умно. Сегодня компания пользуется популярностью формата коротких видеороликов Tik-Tok, а завтра, когда детишки подрастут, продаст им полноценную подписку. Стриминговых сервисов много, но тёплые детские воспоминания — на вес золота.

НЕВМИНКУЛЬТ


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