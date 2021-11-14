Рокеры существуют!

Рокерам трудно напомнить о себе в мире, который они раскачали до состояния рэпа. Приходится изобретать какие-то особенные ходы. Например, снять рок-хоррор.

Именно благодаря такому проекту мы вспомнили о существовании Foo Fighters. Отцы исполнили главные роли в комедийном ужастике «Студия 666», снятом Би Джей Макдоннеллом по рассказу фронтмена Дэйва Грола.

События развернутся в элитном особняке ЛА, который группа сняла для записи юбилейного альбома. Но Грол в творческом кризисе (видимо, с элементами байопика), и злые силы, таившиеся внутри дома, проникают в его сознание, а вскоре в доме начинает литься кровь, и вопрос остается один: успеют ли рокеры записать пластинку, о которой все равно никто не узнает из-за нового платья кого-нибудь из дочерей или отцов Кардашьян?

Грол уверяет, что основано на реальных событиях, и во время записи последнего альбома они видели привидений. Впрочем, привидения, наверное, тоже рассказывают своим, что видели реальных рокеров. И верят им вряд ли больше.