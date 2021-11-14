«Небо» для всех

Художественный фильм «Небо» о летчике Олеге Пешкове, погибшем при выполнении боевой задачи в Сирии, собираются включить в перечень обязательных к просмотру в Вооруженных силах России. Министр обороны выразил уверенность, что этот фильм будет способствовать патриотическому воспитанию военнослужащих. «Небо» выходит в широкий прокат 18 ноября, мы об этом писали и снова напишем.

И странная ситуация. Не собираемся советовать МО, как им воспитывать кадровый состав, считаем, что посмотреть фильм «Небо» обязательно нужно не только военным, а еще — снимать новые и новые фильмы о почти неизвестных современных войнах, в которых закаляется возрожденная сила России.

Однако вот это вот «обязательно» все равно смущает, даже на фоне вакцинации, доказавшей, что играть в щедрую демократию с современным россиянином, видимо, нельзя. Фильмы «Офицеры», «Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики» — нужно было заставлять смотреть? Так, может быть, давайте учиться снимать так, чтобы смотреть хотелось, а не требовалось? Очень надеемся, «Небо» получилось именно таким, и его хотелось бы смотреть даже при строгом запрете, а не наоборот.