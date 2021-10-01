{ 1 октября 2021 }

Фильм «Небо» перенесен на ноябрь по объективным причинам

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Премьера кинокартины «Небо» о погибшем в Сирии российском военном летчике Олеге Пешкове перенесена с октября на ноябрь. По словам продюсеров, дело не в каких-то недоделках, а лишь в логичном символизме: показ приурочат к годовщине трагедии.

Именно в день гибели Олега Пешкова, 24 ноября, на авиабазе «Хмеймим» пройдет премьера фильма. И в связи с этим приняли решение перенести и выход картины в прокат: он начнется с 18 ноября.

Фильм ожидаем с тревогой. Слишком часто у нас по реальным событиям снимают совершенно нереальную ересь — история кое-как прощает, но тут всё еще слишком свежо, а потому надеемся на максимально корректную, жизненную историю, в которой нашлось место и трагедии, и реальным подвигам — во время спасения штурмана сбитого самолета Константина Мурахтина.

НЕВМИНКУЛЬТ


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