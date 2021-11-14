{ 14 ноября 2021 }

Гейзеры, снег и полчища фриков

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Умеют в маленькой Исландии делать событие из ничего. В прошлом году там смастерили фильм для Netflix: комедию с лишенным интриги названием “Музыкальный конкурс Евровидение: история группы Fire Saga”. Сыграли аж Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс, а картина зашла далеко за пределами Исландии — многих тронула история о любителях, которых отправили на конкурс из-за того, что они единственные, кто остался в живых (о, этот милый нордический юмор).

Отдельно фильм прославил городок под названием Хусавик (там проходили съемки). И местные власти решили «бутылировать гейзер, пока он горяч»: объявили о создании у себя целого музея Евровидения. По их словам, фанаты фильма повадились ездить в Хусавик, и чтобы их программа была разнообразнее (а точнее, просто была) — и решено возвести здесь музей шумного песенного конкурса.

Экспонатов пока немного. Понавезли реквизиты с национального отбора, расставили инструменты и свитера группы Gagnamagnið, вывесили платье Йоханны Гвюдрун Йоунсдоттир, в 2009 завоевавшей целое второе место. На открытие музея позвали детский хор и Грету (к счастью, пока не ту, но еще не вечер) по фамилии Саломе, дважды ездившую на конкурс, в 2012 и 2016 годах.

И вот она странная исландская магия: говорить не о чем, а все мы об этом написали. Хотя по факту музей откроется вообще только в 2022, и мы снова об этом напишем, ведь добавят еще целых две выставки: одну — посвященную фильму, а другую — конкурсу в целом. Может, даже ABBA приедет или Билан, или какая-нибудь из Грет.

НЕВМИНКУЛЬТ


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