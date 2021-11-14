БДСМ в России нет!, или Топором по достоевщине, целясь в ЛГБТ

Все пошумели о матах в эфире и перешли к сексу. Точнее, к его обсуждению. Теперь новый девиз — запрет на нетрадиционные экранные отношения и сексуальные девиации вообще. Роскомнадзор уже чешет ладошки, а онлайн-кинотеатры тщетно ищут сценарии, где ничего этого нет.

Мы прекрасно понимаем, что сфера культуры сейчас внезапно стала главным полем битвы за будущее: именно здесь окопались на линии манер гея самые отчаянные отечественные лоббисты западной повестки. Театры продолжают ввозить озабоченных датчан и устраивать оргии, фильмы и сериалы чихают на страну петровским гриппом, надеясь заразить ее своей верой в тотальную разруху через экраны айфонов и 4К-телевизоров.

Мириться с этим тяжело, но топорная борьба может сделать лишь хуже. К чему приводит топор в русских руках — еще Достоевский наглядно показал. Когда, кстати, и его, наконец, запретят? Ну да, там немного не сексуальные девиации, но получается, что валить старух, решая экзистенциально-финансовые проблемы — на экране можно, а если бы это оказались дамочки помоложе, а двигали Раскольниковым несколько иные мотивы — то уже моментально нельзя? И что тогда делать с «Лолитой», тысячей фильмов о маньяках, сотнями полезных документалок и миллиардом шуточек на тему «накажи меня полностью» и прочих розовых наручников?

Мы считаем, что:

1. Это нужно реально активно обсуждать на уровне общенациональной дискуссии. И мнение народа выясним, и в область вредного табу тему не загоним, и заодно перепишем всех самых бойких ЛГБТ-защитничков;

2. Запрещать нужно только вопиющую похабень, для чего не помешает ответственный совет, с которого потом всегда можно поименно спросить, а заодно уточнить, смотрят ли это их дети и внуки.

3. Самое главное — создать единый ресурс-реестр, где парой кликов можно проверить, есть ли в мультфильме-сериале-кино ЛГБТ-контент или присутствие девиаций. Возрастные рейтинги сейчас не справляются из-за разности подходов: «что немцу о-хо-хо, для русского — фу!». И страшновато уже начинать смотреть незнакомый контент (особенно на западных платформах), опасаясь нарваться там на торжествующее гейство лично или, еще хуже — глазами детей.

Пока спасибо добрым людям из комментариев: «ахтунг детектет» все еще работает. Но это точно именно их забота? Или кто-то на госслужбе догадается, что подавляющее большинство населения достаточно не ограждать, а просто предупредить?