Классика романовщины

Аукционный дом «Сотбис» 10 ноября проведет торги, на которых будут проданы брошь и серьги с сапфирами и бриллиантами из коллекции драгоценностей великой княгини Марии Павловны. Украшения знаковые и даже отметились не только на фотографиях, а и на портрете работы самого Кустодиева.

Тетушка Николая II прихватила сапфиры, когда покидала революционный Петроград в 1917. Если точнее, то их отыскал в тайнике дворца чувствовавший себя там как дома британский шпион Стопфорд, после чего переправил себе на родину с помощью дипломатической почты.

Теперь эти камни выставлены британцами на торги, а не вверены почему-то Георгию Михайловичу Романову, которого королевские спецслужбы все еще придерживают в рукаве как козырную тройку. Могли бы хоть на недавнюю свадьбу с некоей итальянкой подарить. Или это всю Россию наследством можно объявить, а красивые камешки мы оставим и продадим подороже?