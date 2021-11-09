{ 9 ноября 2021 }

Без Боякова, Бузовой и денег

Рубрики: [Telegram]  [Театр]  

Совет попечителей МХАТ, созданный в 2020, прекратил сотрудничество с театром после ухода оттуда Эдуарда Боякова (или, как уточняют коллеги, скорее даже прихода туда Владимира Кехмана). Суровые уральские металлурги, составлявшие основу совета, напомнили, что за минувший сезон привлекли 150 млн рублей на новые постановки театра, после чего пояснили, что подобные труды приостанавливают.

Вслух говорится красивое и чуточку странное: мол, призвание театра есть поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для народа (например, Оленька Бузова, как, видимо, дерзкая попытка Боякова стать новым Пигмалионом), а планы нового руководства неизвестны, так что чемоданы с деньгами пока попридержим. Истинные же мотивы неясны, а форсировать кулуарную болтовню, включая национальные, идеологические, финансовые и личностные вопросы, мы, пожалуй, не станем.

В общем-то, ничего удивительного и нет. Есть потоки, завязанные на должностях, а есть — завязанные на людях. Спонсоры, которых привлек Бояков, куда скорее готовы поддерживать его новые инициативы, нежели театр, в котором он эти идеи какое-то время продвигал. Такое происходит повсеместно: от автогонок до политики. С чего бы театру стать исключением, если сам по себе почти любой театр утратил свою собственную идею и, словно сказочная избушка, послушно поворачивается задом или передом туда, куда укажет ему любой перехожий Иван?

НЕВМИНКУЛЬТ


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