Все-таки медиатор?

Актер Андрей Бурковский вернулся в МХТ им. Чехова после двухнедельной разлуки. А заодно прояснил ситуацию, подтвердив самую обыденную и простую версию: дело было в разногласиях с бывшим теперь худруком Сергеем Женовачом.

По словам Бурковского, к решению уйти из театра, в котором он прослужил десять лет, его подтолкнуло снятие Женовачом трех спектаклей, в которых играл актер. Сейчас, когда худрука, с которым связывают уход из театра далеко не одного только Бурковского, поменяли на Константина Хабенского — ситуация изменилась.

Хабенский с ходу вернул на сцену очень специфический хит МХТ «Идеальный муж», и это, видимо, стало сигналом для многих ушедших. Андрею, чей разрыв с театром зарубцеваться еще не успел, оказалось проще других: можно спокойно вернуться и ждать, когда в репертуар обратно вставят опальные постановки. А уж совпало так, или резонансный уход молодой звезды действительно стал последней каплей для смены худрука — можно лишь фантазировать.