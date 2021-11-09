{ 9 ноября 2021 }

Все-таки медиатор?

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  [Театр]  

Актер Андрей Бурковский вернулся в МХТ им. Чехова после двухнедельной разлуки. А заодно прояснил ситуацию, подтвердив самую обыденную и простую версию: дело было в разногласиях с бывшим теперь худруком Сергеем Женовачом.

По словам Бурковского, к решению уйти из театра, в котором он прослужил десять лет, его подтолкнуло снятие Женовачом трех спектаклей, в которых играл актер. Сейчас, когда худрука, с которым связывают уход из театра далеко не одного только Бурковского, поменяли на Константина Хабенского — ситуация изменилась.

Хабенский с ходу вернул на сцену очень специфический хит МХТ «Идеальный муж», и это, видимо, стало сигналом для многих ушедших. Андрею, чей разрыв с театром зарубцеваться еще не успел, оказалось проще других: можно спокойно вернуться и ждать, когда в репертуар обратно вставят опальные постановки. А уж совпало так, или резонансный уход молодой звезды действительно стал последней каплей для смены худрука — можно лишь фантазировать.

НЕВМИНКУЛЬТ


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