О магнии, газе, «Байрактарах» и причинно-следственных связях

Причинно-следственная связь событий — вещь интересная. Люди её, как правило, не видят, замечая лишь то, что лежит на поверхности. К примеру, европейские политики решили, что радостно пойдут на поводу у околоклиматической мафии и обеспечат потребности своих стран в тепле и электроэнергии за счёт технологий, которые оказались для этого абсолютно непригодными, непроверенными, да ещё, если копнуть глубже, и куда более вредными, чем всё то, что ими было запрещено или закрыто. Плюс, вместе с американцами, организовали отличную кампанию давления на потенциальных конкурентов, типа нас, Китая и Индии с тем, чтобы пригасить их промышленность, а заодно науку и образование. И, кстати, с нами им это вполне удалось.

Теперь Китай сократил поставки на мировой рынок магния, притом, что на 80-90% рынок этот зависит именно от КНР. Что, помимо всего прочего, сулит массовую остановку заводов в Европе. Ну, у них же Грета Тунберг есть и прочие «экоактивисты» нового поколения — помесь малограмотных новых хунвейбинов с новым общемировым «Гитлерюгендом». Пускай теперь эта гоп-компания — смесь хулиганского «Интернационала», мафиози от экологии, политиков-популистов и прикормленных ими «экспертов», а также мало в чём разбирающихся журналистов, падких на любую чушь, которую им скармливают, обеспечивают свой «золотой миллиард» стратегическим сырьём. Не могут? А почему это китайцев должно волновать? И вообще, кого должны волновать проблемы европейцев больше, чем их самих?

То же самое с поставками в Европу газа, которые должны нарастать и взять его неоткуда, кроме как из России, но она, согласно призывам и рекомендациям очередного Амоса Хохштейна из Госдепартамента Соединённых Штатов и массы евросволочи разного калибра, непременно должны осуществляться через изношенную до предела ГТС Украины, а не через «Северный поток». Звучит очень убедительно на фоне приближающегося климатического шабаша в Глазго, наступления ВСУ с использованием турецких «Байрактаров» на Донбассе, турецкого вторжения на север Сирии и гениального решения Госдепа о выдаче американских виз гражданам России в Варшаве. Вызывает массу эмоций, самая позитивная из которых: «А не пошли ли они все»?

Все — это Европа, США с их Госдепартаментом, Украина, Турция и все те российские чиновники, которые на взаимодействии с ними сделали себе состояния, большую часть которых мудро вывели, выводят и будут выводить за пределы страны, убаюкивая население сказками про благотворность глобализации, в которой у России своя, особая роль. Наверное, как у осла в Италии. Вьючное животное, которое непрерывно лупят, плохо кормят, заманивают куда надо хозяину морковкой, а потом пускают на колбасу. Сказками, насчёт того, что вот, раньше всё было плохо, плохо, плохо, а теперь демократия и жить стало лучше, а скоро будет и совсем хорошо, конечно, кормить народ можно долго, но не весь и не бесконечно. А то этот маразм очень уж быстро крепчает. Может и рвануть.

«Байрактары» надо сбивать. Причём везде, где они только могут быть применены. Кем и против кого — неважно. Турецкая бронетехника в Сирии должна гореть, как шведы под Полтавой. Для этого вообще ничего особого не требуется — на месте всё есть. Украинским ВСУ пора перестать существовать. Да и насчёт нынешнего украинского государства с его излишне говорливыми военными и политиками, можно с уверенностью сказать то же самое. Что до Европы… Хотят российский газ, пускай берут, что дают по тем каналам, которые Россия сочтёт нужным для этого использовать. Нет — нет. Замёрзнут — людей жалко, но это выбор их собственных политиков, а также американцев. Что-то европейские терминалы по приёму американского СПГ один за другим выходят из строя. Газ оказался очень уж некачественный.

И, кстати, можно наконец куда-нибудь погнать со всех постов всех наших буратинок, которые с успехом превратили Россию за последние 30 лет в страну Третьего мира, которая держится на поставках сырья и остатках советских технологий, некоторые из которых удалось сохранить и развить до нормального для достижения военного паритета с НАТО состояния? А заодно их приближённых — всё это бесконечное ворьё, толку от которых куда меньше, а вреда куда больше, чем от приснопамятных олигархов 90-х. Те хоть масштабными были. Смотреть на них было интересно. Да и иллюзии какие-то ещё были. И, кстати, может хватит России уповать на международное право, особенно суды, и все прочие международные институты? Не светит нам там ничего. И не посветит никогда.