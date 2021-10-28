Демократия и коронавирус

Вопрос к врачам: как именно влияет на уровень заражаемости коронавирусом запрет на выход из дома в ночное время, а также работы по ночам всех тех баров и магазинов, которым теперь это запрещено, с учётом того, что Россия не Бразилия, не Израиль и не Испания — у нас осенью холодно, так что толпы народа по улицам не гуляют. Причём хотелось бы, чтобы ответили именно врачи, а не чиновники от медицины, которых ни видеть, ни слышать уже невозможно, особенно экс-министра с её дрожащим, как овечий хвост голосом, который на всех, кто его слышит, навевает панические настроения и опускает рейтинг всех тех, кто с ней под камеры беседует, вплоть до лиц высших и высочайших, ниже плинтуса.

Речь даже не идёт о том, чтобы конкретно эта дама шла куда подальше из власти, с учётом той громадной роли, которую она сыграла в реформах, модернизации и оптимизации (читай — развала) российской медицины. Они там все такие. Но хоть не пугать народ, непрерывно мелькая на экранах и с них дребезжа, можно? Пускай сидит где-то, арбидол свой принимает. Может, он ей от коронавируса поможет. Или хоть от чего-нибудь. Но если вернуться к запрету выхода из дома по ночам — этому неформальному комендантскому часу, который так никто не называет, КАК и КОМУ он помогает бороться с коронавирусом? Или помогает бороться, но не с ним, а, скажем, с преступностью? Или это просто очередная показушная мера невесть у кого передранная, чтобы верхнему начальству активность местных властей показать?

Ну, не знают эти власти, что делать. Или не могут сделать ничего. Или не хотят делать то, что надо, неважно, по какой именно причине. Им при этом как-то нужно демонстрировать, что они — власть, а не случайно попавшие на свои должности люди, толку от которых ноль без палочки. Ну, они и активничают, как могут. Им бы ещё надо коллективные молебны проводить, камлания шаманов и не забыть омелу и подковы на всех дверях поразвесить — от нечистой силы. Тогда точно их образ станет законченным и ярким. А то не до конца идиотами выглядят. И, кстати, какого хрена на фоне ситуации с коронавирусом вдруг стали отдыхающих в Турцию, Египет и Танзанию пускать? Сбрендили совсем, что ли? Или чиновников с тёлками гламурными на сафари потянуло, их жён на пляжи Занзибара, а для плебса решили Египет и Турцию открыть?

Опять же, если все массовые мероприятия проводиться не должны, что правильно, какого хрена некоторые из них всё же проводятся, если их организуют или к ним имеют отношение представители нашей Б-госпасаемой элиты или их ближнее окружение (родня или челядь, неважно)? Кто и какие — не будет уточнять, примеров за последние полтора года масса и все их пресса освещает. Тогда получается, что то ли вся наша борьба с коронавирусом — полный фуфель, то ли, что всё опять идёт по Оруэллу. «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие»… Ну и напоследок, насчёт обязательности вакцинации и нашей демократии, которая мешает её ввести, как было в советское время. Вариантов того, почему этого не происходит, немного, и все они не радуют.

Если начальство само ни в какие из наших вакцин по-настоящему не верит, оттого и не хочет брать на себя ответственность — один. Именно он в первую очередь в народе и гуляет. Может, знает оно чего, но не говорит, делая хорошую мину при плохой игре. Экс-министр с её постоянной дрожью в голосе в эту версию превосходно вписывается. Тема новых и новых штаммов, от которых всё зло, тоже. Второй вариант — начальство и в самом деле хочет, чтобы все шли делать прививку добровольно. Социологи и политологи ему рассказали, что если электорат слишком сильно по какому-то поводу нагибать, то он может потом проголосовать неправильно. Вот оно и не хочет этого делать — почему-то именно на коронавирусе и прививках решив продемонстрировать невероятную тягу к демократии.

Ну, тут сразу вспоминается Давид Бен-Гурион, который говорил, что он будет делать не то, чего народ хочет, а то, что ему НАДО. Что и отличает государственного деятеля от политика или чиновника. Хотя вредно, а иногда и губительно для карьеры, поскольку народ как общность — скотина на редкость неблагодарная, мелко мстительная, наивно тупая и другим не бывает. Отчего и помянутый Бен-Гурион, и Черчилль, и де Голль власть теряли. Ну, такие правила игры. Никто не хочет идти на войну и погибать, но людей призывают и они умирают за родину. Никто не хочет платить налоги, но приходится. Никто не хочет идти в школу или вкалывать на заводе, но учиться надо и зарабатывать на жизнь тоже надо. Ну, и, понятно, никто не хочет ни болеть, ни прививаться.

Уколов вообще все боятся. А уж с тем уровнем одичания, распространённости суеверий, впадения в Средневековье и всего прочего, что мы имеем в стране, с учётом «достижений» последних 30 лет по части просвещения, науки, возвращения населения не мытьём, так катаньем к религии и воспитания из «человека-творца квалифицированного потребителя» (и не хочешь эти слова Андрея Фурсенко вспоминать, да куда же от них деться), даже без активной, успешной, явно очень дорогой и превосходно организованной кампании против вакцинации, которая в интернете прёт как на дрожжах… Ну, кому надо топить страну и раскачивать ситуацию, те этим и занимаются.

Но ДОЛГ руководства состоит именно в том, чтобы обеспечить безопасность жителей страны. А иначе на фига оно вообще нужно? Про демократию людям рассказывать?