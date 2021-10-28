Что такое по-настоящему правильный наезд авторитетного братка?

Это когда наезжающий быкует для виду, внешне страшно, но без членовредительства и прочих необратимых последствий, после чего, получив искомый откат и уверения в том, что на крышуемой им территории он — главный, милостиво соглашается отъехать на исходные позиции. Иногда с компенсацией за объявленный им моральный ущерб, иногда без, но всегда с шумом, показательно грозно и с соответствующими комментариями его шестёрок и сторонних наблюдателей насчёт того, до чего же он крут. А если речь идёт о политике, то и с его собственными. Примерно, всё описанное происходит так же, как когда старый, матёрый самец гориллы кого-то со своего участка гонит. Жуткое зрелище при минимуме смертоубийства.

Вот и с Эрдоганом так получилось, когда он сразу десяток послов западных стран решил из страны погнать за письмо с призывом освободить местного правозащитника. А потом милостиво им разрешил остаться после того, как они дружно подтвердили, что ни-ни, ни в какие внутренние дела Турции вмешиваться не намерены, привержены соответствующей статье Венской конвенции и вообще, делайте у себя в стране, глубокоуважаемый султан, с кем хотите, что хотите — не наше это дело Вас поучать. Послы, между прочим, были серьёзные: от США, Канады и стран Западной Европы до Новой Зеландии, которая, конечно, ото всех расположена далеко и болтается в океане на краю географии, но игрок по мировым стандартам вполне серьёзный.

Правозащитник, за которого послы впряглись был, между прочим, настоящий. И темы, за которые его де-факто взяли — примирение с греками и армянами, прекращение притеснений курдов и всё прочее в том же духе, для Эрдогана болезненное, очень и очень достойны. Да и сидит он чёрт знает по каким обвинениям, как у нас разве что в Большой Террор конца 30-х годов было. И что? Сдали его послы, и не поморщились. В момент сдали — только рявкнуть на них нужно было посильнее, да пожёстче. Нам пример. Мы всё церемонимся со всей этой западной сворой. Что-то пытаемся им объяснить, к чему-то призвать, на что-то сослаться. Дипломаты и политики наши им остроумно и тонко на какие угодно наезды отвечают. Ведём себя цивилизованно и соразмерно…

В результате, понимая, что руководство отечественное в ответ на самые грубые фо па и самое наглое вмешательство во внутренние дела России не мычит, не телится и ожидать от него чего-то в стиле авторитарного, бешено вспыльчивого и абсолютно непредсказуемого турецкого президента не приходится, нас наши «симпатизанты» продолжают год за годом пластать, давить и гасить по нарастающей. По Прибалтике видно, по Украине, по теме вступления её и Грузии в НАТО, по раскрутке Навального и его группы и много по чему ещё. Ну, и кому от того, что мы такие, как есть, легче? Ворам нашим, сидящим на Западе с честно украденными миллиардами? Или их продолжающим занимать высокие посты в России друзьям и партнёрам? Эрдогана хотя бы боятся. Так что толку от его стиля куда больше…