{ 18 октября 2021 }

Депутата британского парламента зарезали

Рубрики: [Telegram]  

Депутата британского парламента на встрече с избирателями зарезали, что местная полиция признала терактом. Депутат этот представлял консерваторов, был членом парламента почти 40 лет, прославился защитой животных и тем, что требовал ужесточить контроль над безобразиями, которые в Великобритании творят мигранты. Убил его его именно за это молодой сомалиец, гражданин Великобритании, из приличной семьи. Папа убийцы был человеком образованным, вхожим в высшие эшелоны сомалийской элиты. Заявил, что шокирован произошедшим. Очень может быть, что и так. А может быть и нет. В любом случае, убитого парламентария к жизни не вернёшь. Что до убийцы — смертная казнь ему не грозит? Не грозит. Нет её больше в Соединённом Королевстве. И нигде в Европе больше нет. Извели добрые люди.

Великобритания может гордиться гуманностью своей судебной и правоохранительной системы. И Европа в целом может. Очень она либеральна, прогрессивна и до того беспомощна, что все те миллионы людей из Африки, Азии и стран Ближнего и Среднего Востока (технически этот регион наполовину Африка, наполовину Азия, но очень уж специфическая), которые заполонили сегодня европейские государства и живут не по их законам, а по своим племенным, клановым и феодальным традициям, видят всё европейское в гробу и этого не скрывают. Да и с чего бы им это скрывать? Человек, готовый убивать всегда выиграет у тех, кто на это не способен. Как все помянутые регионы и входящие в них страны и устроены — и Сомали в первую очередь. Очень уж жёсткие люди там живут.

Сами насчёт себя они это знают, этим гордятся и в любых конфликтах убивают без колебания. Такие уж там обычаи. А член это конкурирующей банды или враждебного племени, неверная жена или депутат британского парламента, который пытался беспределу, который они годами в Великобритании творят, положить конец, какая разница? Он-то в любом случае мёртв, так что цели своей убийца добился, тем более, ничего особого с ним самим в итоге не случится. Набегут адвокаты, вступятся левые — те же лейбористы, для которых исламисты, пусть даже самые радикальные, это их избиратели и политические союзники, а консерваторы — исконные противники. Одним консерватором больше, одним меньше — кто считал…

Скажут, конечно, что нехорошо так уж сразу убивать — и начнут смягчающие вину убийцы обстоятельства набрасывать на судейский вентилятор. В этом они большие мастаки. Отчего Европа и превратилась из заповедника закона и порядка, которым давным давно не является, в филиал сумасшедшего дома, где одни живут по либеральным законам, а другие делают с ними что хотят, им за это ничего особого не бывает и они себе прекрасно отдают в этом отчёт. Чтобы остановить беспредел, всех религиозных фанатиков, убийц и террористов надо уничтожать, их семьи высылать за пределы и Евросоюза, и Великобритании, которая из него вышла, лишая гражданства, пособий больше никому не платить, а их храмы и центры, где они кучкуются, сносить под ноль. Ну, и кто это будет делать? Хана той Европе настала.

Евгений Сатановский


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