Непонятное — запрещать, несогласных — сажать. Первые инициативы депутата Певцова

Дмитрий Певцов дал первое (кажется) интервью после избрания во власть. Сразу стало понятно, что роль народного избранника играть намного сложнее, чем кандидата. Пока выходит не очень.

Взяв с места в карьер, Дмитрий Анатольевич посчитал целесообразным сажать рэп-исполнителей по тюрьмам. Причина такой неприязни в том, что все они «сатанинские проекты, несущие тьму, бесовщину» и «воздействуют сразу на биологию». Не знаем, какую именно биологию артиста затронул рэп, возможно все дело в просроченном творожке. Однако суть не в этом.

А суть в том, что карьеру депутата Певцов решил начать с того, что своим невежеством сразу отвернул от себя миллионы молодых людей. Репрессии вместо диалога — отличное ноу-хау, когда выборы прошли и биться за народную любовь уже не нужно. Собственные прошлые грехи, само собой, прощены и забыты, особенно те непотребные пьяные корпоративы, а кто вспомнит — есть отличный способ, см. выше.

А если серьезно, то первые инициативы депутата внушают удивление и опасение. Это уже не частное мнение, это слова представителя власти — слова, которые легко умножают на ноль всю работу государства с молодежью. Российская креативная неделя, Фонд культурных инициатив и прочие благие начинания, способные направить молодых людей в нужное русло, обесцениваются. По крайней мере до той поры, пока некоторые наделенные крупицей власти депутаты не перестанут выдавать собственные комплексы за государственную политику — подчас эти два понятия друг от друга неотличимы.

Будущего за этим нет и вряд ли будет. А есть испанский стыд тысяч избирателей, которые голосовали за разумное и вечное, а получили убогое и искалеченное. И потерянная молодежь, которую никто не слышит — тоже есть, в избытке.