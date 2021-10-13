{ 13 октября 2021 }

Непонятное — запрещать, несогласных — сажать. Первые инициативы депутата Певцова

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  [Музыка]  

Дмитрий Певцов дал первое (кажется) интервью после избрания во власть. Сразу стало понятно, что роль народного избранника играть намного сложнее, чем кандидата. Пока выходит не очень.

Взяв с места в карьер, Дмитрий Анатольевич посчитал целесообразным сажать рэп-исполнителей по тюрьмам. Причина такой неприязни в том, что все они «сатанинские проекты, несущие тьму, бесовщину» и «воздействуют сразу на биологию». Не знаем, какую именно биологию артиста затронул рэп, возможно все дело в просроченном творожке. Однако суть не в этом.

А суть в том, что карьеру депутата Певцов решил начать с того, что своим невежеством сразу отвернул от себя миллионы молодых людей. Репрессии вместо диалога — отличное ноу-хау, когда выборы прошли и биться за народную любовь уже не нужно. Собственные прошлые грехи, само собой, прощены и забыты, особенно те непотребные пьяные корпоративы, а кто вспомнит — есть отличный способ, см. выше.

А если серьезно, то первые инициативы депутата внушают удивление и опасение. Это уже не частное мнение, это слова представителя власти — слова, которые легко умножают на ноль всю работу государства с молодежью. Российская креативная неделя, Фонд культурных инициатив и прочие благие начинания, способные направить молодых людей в нужное русло, обесцениваются. По крайней мере до той поры, пока некоторые наделенные крупицей власти депутаты не перестанут выдавать собственные комплексы за государственную политику — подчас эти два понятия друг от друга неотличимы.

Будущего за этим нет и вряд ли будет. А есть испанский стыд тысяч избирателей, которые голосовали за разумное и вечное, а получили убогое и искалеченное. И потерянная молодежь, которую никто не слышит — тоже есть, в избытке.

НЕВМИНКУЛЬТ


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