Дорога на круиз. Орландо

Давно прошли те времена, когда в Америку ездилось без проблем и напрягов — отдохнуть, посмотреть (а там есть, что посмотреть), пройтись по родственникам и друзьям, а то и просто пошататься по музеям и национальным паркам. Начальство американское тогда ни нами, ни китайцами особо озабочено не было, погранцы и таможенники в аэропорту JFK вели себя конвенционально и никакие стажёры спецслужб под таможню не косили, чтобы задать серию идиотских вопросов. Причём пока этот чижик в аэропорт ехал, чтобы автора на посту вместо настоящего таможенника как бы случайно подкараулить, его без паспорта в обезьяннике битый час ждать пришлось. С автором это в его последний визит в Штаты, после начала сирийской кампании российских ВКС, было и большого счастья ему не доставило.

Впрочем — это была другая Америка. Там ещё не шатались по улицам городов банды BLM. Там уголовника, типа приснопамятного Флойда, полиция безо всяких последствий для себя могла задержать на месте преступления, а в случае сопротивления пристрелить не раздумывая (и правильно бы сделала). Там никто не устраивал вокруг выборов президента позорных кампаний с истериками и подтасовками, которых бы и в Африке или на Гаити постыдились. Там ещё были любимые автором книжные магазины и рестораны, закрытые после кризиса 2008 года. Там Манхэттен выглядел, как столица мира, а не как ободранная кошка, и невозможно было даже представить, что на нём будут громить и грабить знаменитые на весь мир магазины. Там никто не сносил памятники и никого не пытались ставить на колени.

Ну, дело прошлое и, говоря по чести, давнее. Закончилась эта Америка и никогда не вернётся — нельзя дважды войти в ту же воду. Но вспоминать-то её можно? Бывает, навеет что-то… Запахи, звуки, картинки, ощущения — самые разные, из разных лет. Давно уже нет тех людей, с которыми встречался и тех ситуаций, в которые приходилось попадать в Соединённых Штатах, и сам состарился, но чего же не вспомнить доброе старое время, когда были силы, оптимизм и настроение поездить в компании близких друзей по миру, в котором Штаты занимали далеко не последнюю роль. Вот об одной из таких поездок автор периодически, когда настроение такое приходит, и вспоминает. Как три институтских друга с жёнами из Нью-Йорка в Майами вдоль Восточного побережья на двух «Фордах» ехали.

Потом, знамо дело, из Майами ушли на Карибы, на круизном лайнере фирмы «Ройял Карибиан», навстречу тропикам и всему тому, что они могли дать осенью нашему человеку. Яркие, душные, влажные, роскошные на вид и изрядно ободранные при ближайшем рассмотрении, но с сувенирами и купленными на память цветастыми лёгкими размахайками в стиле «калипсо», с цветами и пальмами, которые так любят американские туристы — и жарким летом в них действительно удобно, особенно в комплекте с лёгкой белой соломенной шляпой и очками-хамелеонами, стёкла которых меняют прозрачность в зависимости от яркости освещения. Джинсы с широким ремнём, крепкая кажаная обувь — что ещё надо туристу в тропиках в жаркую осеннюю пору?

Ответ прост, как фонарный столб. И это не деньги, которые, впрочем, никому никогда ещё не мешали. Зонтик ему нужен. Крепкий, чтобы ветром из рук не вырвало и наизнанку не вывернуло, как это частенько и в Бостоне или Нью-Йорке бывает, когда шквал налетит с океана. И желательно побольше — зонт-трость, который хоть как-то прикрывает от потоков воды, хлещущих, кажется, не только с неба, но и со всех сторон одновременно. Промокаешь как мышь в несколько минут и тут только в том разница, холодный это дождь, как в Нью-Йорке, очень холодный, вперемешку со снегом, как в Бостоне, или тёплый, но куда более обильный, как во Флориде — в Орландо или Майами, неважно. И особенно обидно, когда зонтики на всех запасены, но сложены в рюкзак друга, который тот оставил в багажнике на стоянке.

Чего его было с собой таскать, тот рюкзак? Небо же только что было синее, без единой тучки?! Ну, было. А потом ка-ак тучки набежали. Ка-ак в огромную черно-серую тучищу собрались. И ка-ак ливануло… А мы в «Энимэл кингдом», посреди Дисейленда, в Орландо. Точнее — это один из парков тамошнего огроменного «Мира Диснея», который крут, хорош и детей, пока они маленькие, а также внуков туда, при возможности, нужно свозить обязательно. Хотя внуков пускай уже дети везут. Цены там, правда, безбожные, но на то мы и живём в этом мире, чтобы работать и зарабатывать достаточно, и у домашних не болела голова, на что прожить. А семейный отдых в интересных местах — одна из главных в этой жизни заманух, пока силы есть. Тогда они ещё были…

В Орландо наша группа из трёх пар домчалась в кои-то веки не к ночи — засветло. Выехали из мотеля на окраине Саванны, где вечером уговорили по миске лучших, как потом выяснилось, в нашей жизни морепродуктов. Запечённый хвост лобстера с топлёным маслом и красным перцем особенно хорош, хотя когда-то считался едой бедняков — этими самыми лобстерами рабов кормили, бродяг, собак и даже скоту их скармливали — хотя явно без масла и перца. А теперь, да под хорошую выпивку, с которой еда вообще вкуснее, застольная компания сплочённей, анекдоты веселее, байки легче травятся, да и настроение она повышает, если употребляется правильного качества и в правильных дозах… А у нас с собой было. Мы же не Грета Тунберг с вечно перекошенным от хронического недовольства этим миром лицом. Мы не зря в МИСиСе учились!

Так что, добрались до Орландо в целости и сохранности, благо с собой был запас дисков, так что под «Зонтик-парасольку» Алики Смеховой, «дочки Атоса», в пределы этого города и вкатили. Символично в итоге вышло, насчёт зонтика, да кто ж тогда об этом знал… Пару раз промахнулись мимо заказанного заранее мотеля, потом дошло, что здоровенная розовая стена трёхэтажного здания с вывеской ресторана «Чёрный ангус» в половину этой самой стены как-то по подозрительно правильному адресу расположена. Подъехали — и впрямь оно. Только название мотеля размером с лист А4, у самой двери — с дороги хрен заметишь. А так, всё верно. Кто б знал, что так бывает… Не ресторан при мотеле, а мотель при ресторане! Век живи, век учись, всё равно дураком помрёшь.

Ладно, проехали. Нашли и нашли. Заселились, заказали столик на вечер, оставили жён отдыхать и приводить себя в порядок с дороги и втроём, в чисто мужской компании, рванули в соседний торговый центр, прикупить воды, колы для жены и орешков с чипсами. Можно, конечно, и из мини-бара было разжиться, но за такую цену… Опять же, вода уходила, как показал опыт, на трассе, со страшной силой, особенно у автора — никуда не денешься, диабет, постоянно горло сушит. Так что нужна была в нормальном объёме, а не те полглотка за бешеные деньги, которые предоставляет мотельный мини-бар. Так что смотались по быстрому в большой торговый ангар, который видели по дороге и неожиданно для самих себя выступили в роли спасителей и добрых самаритян.

На стоянке у магазина остановились рядом с мини-вэном, набитым большой семьёй, в составе которой были дети. Мини-вэн у них только что накрылся. Мобильного телефона, работающего в Америке, с собой не было. А те, что были, на местную систему связи рассчитаны не были. Что самое для них было радостное, на английском никто из них не говорил — от слова «вообще». Зато все говорили на иврите, поскольку были из Израиля — тоже туристы. А у нас один из троих мужиков, сидевших в машине, в Израиле к тому времени прожил полтора десятка лет, так что вопросов с тем, чтобы сообразить, что у соседей по стоянке происходит, у него не возникло. Ну, а поскольку у автора с собой был местный мобильный и знание английского в приемлемом объёме присутствовало, все их проблемы мы решили на раз.

Выглядело это так: друг с ними курлыкал на иврите, переводил автору на русский, автор со страховой компанией и дорожной службой объяснялся по-английски и всё закрутилось а момент. Машину им на замену подогнали, заглохший мини-вэн забрали и все были счастливы. Надо же людям помогать! Дорога есть дорога. Сегодня ты помог, завтра тебе… В принципе, нормально. Если не считать того, что с их нулевым английским и без телефона… Ну, положим, американцы бы им конечно помочь постарались. Но даже в Америке мало кто из местных евреев на иврите говорит, а напороться на израильтянина у них вероятность была до крайности мала. Выручили бедолаг и правильно сделали. Закупились, вернулись, объяснили жёнам, почему так долго ездили, поужинали их в хвалёном «Чёрном ангусе» (мясо, как мясо — без особого восторга пошло) и спатиньки.

На следующее утро, позавтракав, мы-таки доехали до «Мира Диснея», направив стопы первым делом в знаменитый «Эпкот». Ну, очень уж хотелось. Всё-таки реклама — двигатель торговли. Приехали рано, огромный паркинг пуст, настроение, как у детей перед каникулами… Рванули к кассам, даже не сообразив записать, в каком ряду поставили машины: буквы, цифры — все дела. Не привыкли ещё тогда к большим парковкам. То есть не совсем дикарями были, но лопухами ещё теми, чего даже не понимали. Опыт, согласно поэту, сын ошибок трудных, а не расп-здяйства и невнимания к деталям. Но тут ничего не поделаешь. По меркам Америки были мы тогда провинциальной деревенщиной и в самых элементарных вопросах плавали, как полные лохи. Хотя исправить это было несложно.

Таковых, вообще-то, в этой самой Америке добрая половина народу и живёт. А туристы вообще все такие, кроме самых прошаренных. Не стоит по этому поводу заморачиваться. И ни по какому не стоит. Со всяким всякое может случиться. Так что, бодренько добежали до касс, ужаснулись ценам, плюнули, купили билеты и пошли осваивать долгожданный «Эпкот». Ну, что сказать… Для пытливого подростка, наверное, интересно. И для эффективного менеджера из «Роснано» или «Сбера» — тоже, при условии, что их вообще что-нибудь в этом мире, кроме денег интересует. А для трёх советских инженеров с изрядным заводским опытом и их верных боевых подруг, которые к тому времени по четверти века со своими мужьями прожили и тоже много что в жизни повидали…

Нет, конечно, фотография на фоне огромного ячеистого шара, который весь мир знает — это мило. И мороженое там было вкусное — причём порции правильные, убойных размеров. Да и пицца терпима, хотя едали мы и лучше. Ну и, само собой, гуляешь с друзьями, по свежему воздуху, жёны о своём чирикают, мы о своём треплемся. В целом хорошо. Опять же, надо билеты оправдать — не зря же платили. Хотя лучше бы в какой-нибудь другой парк поехали — их там много. Но в детском «Диснейленде», месте очаровательном, мы уже были, и даже не один раз — в Париже. В первый раз сам, через месяц после его открытия, во второй с женой, которая там разрыдалась от избытка чувств, вспомнив своё детство в 50-х, в Белой Церкви с её бараками и полуземлянками, а потом с детьми, и даже дважды.

Середина 2000-х была, вывезли в Париж всю фирму с семьями, от начальства до кухарок и охранников, на тот момент сотню с небольшим человек. Молодые были, очень хотелось добро людям делать. День провели в парижском «Диснейленде», а потом в Париже случилась обычная для Франции забастовка. Музеи закрыты, транспорт не ходит… Сели в такси и опять в «Евродисней» детей отвезли. Гулять, так гулять! Благо, тогда ещё Париж был Парижем, а не нынешней шпанистой арабо-африканской помойкой с бомжами, мигрантами-нелегалами и наркоманами на каждом шагу, не говоря уже о террористах. Но это о другом. Возвращаясь же к «Эпкоту», друг с женой решили, перед тем, как оттуда уезжать, сходить на аттракцион, где люди с вышки падали. Точнее, ОН решил, а её с собой поволок — за компанию.

Ладно, ребята ушли, мы вчетвером стоим, ждём. Прошло минут десять, возвращается наш друг довольный, но без жены — куда-то делась. Он, оказывается думал, что она вернулась к нам и с нами стоит, пока он с вышки падает. Поскольку она, как подошла поближе, на это безобразие с кричащими в полёте людьми взглянула и подниматься с ним отказалась. Ну, ладно. Вернулся он за ней. Ещё через пять минут бежит уже явно волнуясь — нет жены. А у неё английский… не совсем на нуле, учила когда-то, но близко к нулевому уровню. И телефона нет — у нас их с собой два, по одному на машину, для связи. Пропал человек, хоть тресни. Так что двух оставшихся жён попросили постоять, подождать на всякий случай, а сами, разбив «Эпкот» на квадраты, рванули на поиски.

Через час встретились — нету нашей лермонтовчанки. Пропала с концами. Муж её в тот аттракцион уже раз десять сбегал, весь остальной парк излазили… Решили отправить израильтянина, бывшего запорожца, к машинам — вдруг она туда решила зачем-то вернуться. Перепутала что, или проскочила, нас не увидев, мимо, и решила, что мы все уже у машин… Ну, он пошёл. Мы бегаем. Две наши терпеливые жены стоят, караулят. А жарко же, душно, влажно… Вечереет. Не выдержал, купил себе мороженое, попроще, без крема и взбитых сливок, но с хрустящими вафлями, ноги отваливаются — бегать уже нет сил. Иду спокойно, грызу помаленьку мороженое — и вдруг мелькает знакомое платье! Она, наша пропажа. Нашлась!!! Окликаю — и вправду она. Здорово!

Через минунуту из толпы выныривает ошалевший за эти два часа поисков любимый муж, видит спокойно беседующую с автором жену-потеряшку и с воплем: “Где ты была?! Нет, ты покажи, где ты была?!!!” — утаскивает её назад к аттракциону, где они разминулись, не слушая увещеваний и просьб успокоиться и наконец-то пойти к остальным. Ну, пошёл к ним сам, понимая, что встревать в такой ситуации в начинающиеся семейные разборки не имеет смысла. Только поссоримся. Пар выпустит, придут. Тем более, раз они вместе, теперь он её ни на шаг от себя не отпустит — уже хорошо. В итоге выяснилось, что она куда-то на этом аттракционе прошла и ждала его прямо у выхода, внутри, а он её не заметив, проскочил мимо, а она стояла и ждала, ждала, ждала… Все два часа и ждала, пока мы носились, её искали.

Вот, что значит, по-настоящему преданная жена! А когда он на этот аттракцион за ней возвращался, он, естественно, в тот закуток, где она всё это время стояла, не заходил. Да туда и хода не было. Там же был ВЫХОД. Он общую диспозицию от магазина сувениров охватывал орлиным взором и дальше убегал… Чистой воды идиотизм, но виноватых нет. Что называется, сам дурак. Так что проехали, и вообще, дело к вечеру, пора возвращаться. Вышли мы на оперативный простор паркинга — снова-здорово! Машин море. Между ними бродит, как одинокий верблюд в пустыне, наш гонец — ищет, какие две из них наши. А самое забавное, что номеров их мы на память не помним — они же в аренду взяты… И записать не удосужились. Полные придурки.

Значит, картина маслом. Как они выглядят и какого цвета мы помним. В каком они ряду были оставлены, понятия не имеем — пусто было, не сообразили зафиксировать. А теперь стоянка полна. Сплошные крыши, и поди, разбери, какая пара из них — наша. Одна серая, одна синяя. Офигительно поможет разобраться. Так что, разделились и пошли прочёсывать стоянку. Шесть пар глаз лучше, чем одна. Вот, минут через 40 мы их и нашли. Хорошо, не пришлось ждать до самого закрытия, когда народ бы разъехался. То есть, конечно, сыдиотничали, но не до последней степени… В таких ситуациях главное — не начать ругаться и никого ни в чём не обвинять. Все виноваты и никто. Ну, такое маленькое приключение. Без них в путешествиях скучно. Мы же зачем все в Америку летели?

Летишь за яркими впечатлениями, лёгкими ненапряжными приключениями и воспоминаниями — так вот они. Главное, чтобы всё в конце концов закончилось благополучно. А если так, никто ничего не сломал, не пропал, никого не ограбили и никто не отравился, чего ещё хотеть отпускнику-туристу? Тем более, что следующий день в Орландо по графику путешествия был последним, а с обеда надо было выдвигаться в путь, в Майами. Корабль отходил в круиз, ураган «Вильма» катился к Флориде, на цепочке островов Флорида-Кис уже начали укреплять окна домов фанерными щитами и полиция гнала оттуда заподавших туристов на континент, о чём ежедневно сообщали по телевизору в новостях…

До круиза оставались сутки с небольшим. До прихода урагана в Майами — на полдня больше. Кто успеет первым к стоящему в порту кораблю — мы или ураган, мы тогда ещё не знали. Так что решили отнестись к этому философски и всё-таки съездить напоследок в ещё один парк «Мира Диснея», выбрав самый редкий, но наверняка тот, которого в Европе не было — «Королевство животных», оно же «Энимэл кингдом». Ну, что сказать? Отличный сафари-парк, зоопарк и парк развлечений, как всегда у американцев с едальнями, тематическими сувенирами и хорошо обустроенными местами общего пользования, что более, чем важно. Закинули чемоданы в машины, выписались из мотеля, приехав в парк запомнили ряд, где оставили машины, наученные горьким вчерашним опытом…

Поскольку прогноз погоды обещал к обеду дождь, зонтики выложили в ручную кладь и все их сложили в рюкзачок к другу-израильтянину, кроме одного, маленького, который всегда лежал в сумочке у жены. Женская сумочка — это всегда что-то с чем-то. А поскольку рюкзак с остальными зонтиками благополучно остался в машине… Дальше всё ясно. Мы как раз успели добраться до открытого со всех сторон туристического поезда с парусиновыми крышами над вагончиками, который отправлялся от подножия огромного искусственного баобаба с раскидистыми ветвями жутко африканистого вида, вдоль загонов со слонами, бегемотами, львами, буйволами, антилопами, марабу и прочим зверьём и птицами, как начало накрапывать…

Ну, накрапывало недолго. Вскоре полило. Потом ливануло. А потом и вовсе небо разверзлось и обрушились на землю хляби небесные. Звери отошли на заранее подготовленные позиции, в открытые загоны, где их было прекрасно видно, так что впечатления были самые позитивные, только снимать их дождь мешал. С крыш летели брызги, периодически сменявшиеся струями, потоками и небольшими водопадами, из-за которых на сиденьях поезда образовались неглубокие лужи. Впрочем, вода была такой же тёплой, как воздух, так что общее впечатление оставалось позитивным, а настроение бодрым и приподнятым. И даже то, что обратно к стрянке пришлось шлёпать по лужам, под проливным дождём, его не испортило.

Друг-израильтянин клял себя за забытые в машине зонтики. Ну, он же хотел, как лучше? У его жены на тонких белых брюках отпечаталась во всех подробностях на филейной части яркая цветастая карта парка, которую она зачем-то, когда начался дождь, под себя положила — то ли, чтобы та не промокла, то ли, чтобы не так промокли брюки. С картой, напечатавшейся на её мягком месте, они смотрелись просто замечательно. Друг лермонтовчанин, который вёл вторую машину и зонтики с собой взял, глядел виновато: они с его женой были самыми сухими. Жена автора рвалась его спасти под своим маленьким зонтиком, появившимся как по мановению ока из верной сумочки, но он гордо отказался: мокнуть, так мокнуть. Всё равно уже промок насквозь.

Только по дороге на стоянку купил в сувенирной лавочке на память плотную серую майку с коричневой гориллой. Исключительно оказалась в итоге полезная покупка… А кожаную охотничью шляпу в стиле Индианы Джонса не купил — устоял. Куда её в России надевать? Да и на отдыхе — где носить? Мы все, конечно, до старости дети, но не до такой же степени… Ну, вышли из парка, сели в поезд, развозящий туристов по паркингу — как раз подошёл, а запарковались далеко. Зонтики все, естественно, сложили. Солнце вышло, дождь прекратился, да и поезд под крышей. Что существенно — опять парусиновой. И как только он дёрнулся, отправляясь, с этой самой крыши прямо на жену и всех остальных вода потоком — шар-рах! Оч-чень яркое получилось завершение экскурсии.

Ну, тут что сделаешь? Жена пискнула придушенно, а поздно уже было. Кто и так был мокрым насквозь, тот таким и остался. Кто был сухим — промок так, как будто никаких зонтиков в руках не держал и вовек их не видел. Карма. Что называется, на всё Б-жья воля… Впрочем, добравшись до машин, достали чемоданы и все переоделись в сухое тут же, на стоянке. И не мы одни. Такой вокруг происходил коллективный стриптиз… Автору как раз только что купленная майка с гориллой пригодилась. Тёплая, сухонькая, как из упаковки достал… Но с учётом того, что туфли тоже промокли насквозь, первый раз в жизни носков надевать не стал — так и ехал до самого Майами босиком, по дурацкой европейской моде. Впрочем, до того Майами ещё нужно было добраться…