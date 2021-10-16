Через прицел времени

Компания Star Media начала съемки военной драмы «Через прицел» по заказу телеканала «Россия». Съемки пройдут локально — в Москве и области. Короткое описание сюжета напоминает сразу несколько других фильмов. Опытному снайперу после своего ранения и гибели друга от рук немецкого снайпера-асса медкомиссия запрещает возвращаться на фронт, и бойцу поручают обучать снайперскому делу молодых курсанток.

Очень хочется верить, что сценаристы найдут способы наполнить такую клишированную завязку действительно проникновенным и насыщенным содержанием. И что наверняка неизбежная вендетта с немецким стрелком (которого велением сценария переведут именно туда, где окажется и советский снайпер-инструктор) не закончится рукопожатными сценами или попаданием в глаз через окуляр.

Мы целиком за хорошие и желательно крупные проекты о Великой Отечественной, память о которой нельзя позволить исказить (хорошо бы и самим киношникам). Но, если честно, с куда большим энтузиазмом узнали бы о съемках картины, действие которой происходит прямо сейчас в Сирии или одной из стран Африки.

Лучшее о ВОВ все-таки уже снято, каждый новый проект вызывает, скорее, тревогу: лишь бы и здесь не опозорились или не скатились опять в штамповку одноликих мелодрамок с «мосинками» и ППШ в руках. А в это время русские Сереги и Коляны воюют и даже подвиги совершают в интересах страны, но об этом без прицела киноэкранов никто толком даже не знает.