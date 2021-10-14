Знаменитую премию пробуют спасти

«Золотой глобус» все-таки попытаются вручить: голливудская ассоциация иностранной прессы спешно раскаялась после скандалов, заполонила ряды всевозможными меньшинствами и объявила, что церемония все-таки состоится, пускай, вероятно, и без телетрансляции.

Напомним, что в феврале на ассоциацию устроили типичный для времени накат истерии: обвинили в коррупции и отсутствии инклюзивности. И если первое в США давно узаконено под названием «лобби», то второго простить уж никак. Телеканал NBC отказался транслировать церемонию 2022, к бойкоту присоединились Netflix, Amazon и WarnerMedia, веско потребовав реформ, главная из которых — больше негров в рядах ассоциации.

Дело сделано — 21 новый член принят, кодекс ассоциации обновился и даже подарков больше принимать не будут. Если подумать, то ассоциация реально нуждалась в реформах. Жаль просто, что инициировать это сейчас можно только через скандал вокруг какой-нибудь дискриминации очередных обнаглевших меньшинств.