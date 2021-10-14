Припрятанная обнаженка

Британские исследователи отыскали и восстановили еще одно творение Пабло Пикассо. С помощью рентгенографии картины «Завтрак слепого» 1903 года, под поверхностью краски они выявили очертания изображения обнаженной женщины.

Дальше в дело вступили знатоки и нейросеть. Первые напомнили, что в указанное время длился так называемый «голубой период» — Пикассо выбирал свой путь в искусстве и писал пока лишь в оттенках голубого и зелено-голубого. А нейросеть, опираясь на эти данные и вложенные алгоритмы, восстановила цвета и текстуру мазков. Затем картину распечатали на холсте с помощью 3D-принтера, нарекли «Одинокой сидящей обнажённой» и показали публике.

Сами исследователи уверенно называют находку «скрытым посланием», отказываясь думать, что мастер просто посчитал работу неудачной и из элементарной экономии использовал холст повторно. Вкладывал ли Пикассо некие скрытые смыслы именно в такую комбинацию — пока не говорят, но можно не сомневаться, что интерпретаций хватит, и дама может «оказаться» как скрытой фантазией завтракающего слепца (потому и невидима), так и его ужином накануне.