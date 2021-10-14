{ 14 октября 2021 }

«Дисней» расскажет о Диснее и Диснейленде

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

В кинокомпании решили, что дети стали забывать предприимчивого художника: режиссер Дэвид Грин снимет кино о жизни Уолта Диснея и его решении создать калифорнийский Диснейленд: тот самый, единственный, что был построен еще при жизни художника-мультипликатора.

Правда, слегка смущает портфолио авторов. Дэвид Грин перезапускал «Хэллоуин», а сценарий напишет Эван Спилиотопулос («Белоснежка и Охотник 2»). Сумеют они здорово отработать в настолько ином жанре, или жизнь Уолта Диснея как раз и решили изобразить как своеобразную жесткую сказку?

Но в любом случае будет любопытно увидеть, как появлялись первые очертания у прорывной идеи Диснейленда и как обретали жизнь знаковые аттракционы, из которых в будущем даже вырастут где культовые, а где пока и просто известные франшизы: «Пираты карибского моря» и «Круиз по джунглям», соответственно.

НЕВМИНКУЛЬТ


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