«Дисней» кинул черную вдову на 50 миллионов

Скарлет Йоханссон подала на «Дисней» судебный иск в Высший суд Лос-Анджелеса. Актриса и ее юристы считают, что компания нарушила условия контракта, параллельно с кинопрокатом выложив «Черную вдову» еще и в премиум-доступе онлайн-кинотеатра Disney+.

Хитрость в том, что с кассовых сборов традиционного проката у Йоханссон был прописан серьезный процент. Но огромное количество людей посмотрело фильм в онлайне за 30 долларов, принесло прибыль Диснею, а в кинотеатры не пошло.

Ясный ум Наташи Романофф позволил ей подсчитать, что убыток составил 50 миллионов долларов (при 318 млн общего сбора по миру на данный момент!). Можно лишь догадываться, сколь увесисто выглядел оговоренный процент в контракте, и начать понимать, почему по сюжету «Мстителей. Финал» (спойлер для живших в пещере!) со скалы прыгнул не «Соколиный глаз».

Зная прижимистость Микки-Мауса, советуем не слишком привязываться к самым высокобюджетным героям киновселенной Марвел и в дальнейшем.