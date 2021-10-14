Нэш Бриджес возвращается и очень вряд ли в одиночестве

Продюсеры продолжают усердно доить корову ностальгии. Новый возвращенец из 80-х и 90-х — детектив Нэш Бриджес в исполнении неувядаемого (хочется надеяться) Дона Джонсона. Уже в ноябре на нас свалится полнометражная лента, в которой расскажут, как весело и сложно оставаться все тем же Доном Джонсоном и Нэшем Бриджесом в наше время.

И ведь вполне может зайти. Сериал-то сняли с эфира почти на пике, просто не пожелав платить целых два миллиона за эпизод (Саурон отчаянно хохочет, заглушая Короля ночи и орды зомби разной природы) и не став уговаривать подуставшего Дона Джонсона. Времена изменились, Нэш Бриджес — нет, и это может быть любопытно. Лишь бы его не возродили «чучелом патриархата», на котором отыграются во имя повесточки.

А так тренд устойчивый и ближайшие годы обещают еще много чудесных возвращений во времена торжества американской мечты. Неизвестно пока, вернут ли нам «Тропиканку» и морщинистых спасателей Малибу, но телефон Дэвида Хасселхофа наверняка уже трезвонит, не умолкая.