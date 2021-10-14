{ 14 октября 2021 }

Нэш Бриджес возвращается и очень вряд ли в одиночестве

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Продюсеры продолжают усердно доить корову ностальгии. Новый возвращенец из 80-х и 90-х — детектив Нэш Бриджес в исполнении неувядаемого (хочется надеяться) Дона Джонсона. Уже в ноябре на нас свалится полнометражная лента, в которой расскажут, как весело и сложно оставаться все тем же Доном Джонсоном и Нэшем Бриджесом в наше время.

И ведь вполне может зайти. Сериал-то сняли с эфира почти на пике, просто не пожелав платить целых два миллиона за эпизод (Саурон отчаянно хохочет, заглушая Короля ночи и орды зомби разной природы) и не став уговаривать подуставшего Дона Джонсона. Времена изменились, Нэш Бриджес — нет, и это может быть любопытно. Лишь бы его не возродили «чучелом патриархата», на котором отыграются во имя повесточки.

А так тренд устойчивый и ближайшие годы обещают еще много чудесных возвращений во времена торжества американской мечты. Неизвестно пока, вернут ли нам «Тропиканку» и морщинистых спасателей Малибу, но телефон Дэвида Хасселхофа наверняка уже трезвонит, не умолкая.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Джефф Бриджес хотел снять своего отца

    2. Джефф Бриджес хотел снять своего отца

    Актер Джефф Бриджес хотел снять своего отца Ллойда в экранизации книги Лоис Лоури «Посвященный», но так и не смог сделать этого: в 1998 году родитель скончался. Джефф Бриджес («Большой Лебовски», «Железная хватка») заявил в интервью Wenn следующее: - [Читать...]


  2. Джефф Бриджес присоединится к «Детям императора»

    3. Джефф Бриджес присоединится к «Детям императора»

    Оскароносный 65-летний американский актер Джефф Бриджес исполнит одну из ключевых ролей в экранизации романа Клэр Мессуд «Дети императора». В центре сюжета – троица университетских друзей, мечтавших сделать что-то важное в этой жизни, заявив о себе всему миру. Однако [Читать...]


  3. Джеймс Франко, Рэйчел МакАдамс и Джефф Бриджес озвучат «Маленького принца»

    4. Джеймс Франко, Рэйчел МакАдамс и Джефф Бриджес озвучат «Маленького принца»

    Среди звезд, приглашенных для озвучивания мультфильма по сказке Антуана де Сент-Экзюпери, – Джеймс Франко, Рэйчел МакАдамс, Марион Котийяр, Бенисио Дель Торо, Пол Джаматти и Джефф Бриджес. Постановкой мультфильма занимается Марк Осборн («Кунг-фу Панда»), продюсерами выступают Атон Сумаш и [Читать...]


  4. СЫН, ВДОХНОВЛЕННЫЙ ОТЦОМ

    5. СЫН, ВДОХНОВЛЕННЫЙ ОТЦОМ

    Актер Джефф Бриджес на торжественной церемонии в Доме правительства Соединенных Штатов заявил, что на роль американского президента Джексона Эванса в своем последнем фильме «Претендент» (The Contender, 2000, режиссер – Род Лурье) его вдохновил отец, знаменитый актер Ллойд Бриджес, [Читать...]


  5. ДВА СЛОВА ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ

    6. ДВА СЛОВА ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ

    ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ Будет неправдой сказать, что я пишу тебе потому, что я одинок. Напротив, я мечтаю об одиночестве: чтобы телефон не зазвонил никогда, никто не вошел и не заставил отложить книгу. Ничего подобного, похожего на современное отшельничество, не [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»